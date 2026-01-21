Mainz (ots) -
Woche 5/26
Sa., 24.1.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 sportstudio live (VPS 20.14/HD/AD/UT)
Handball-EM
Deutschland - Norwegen
Hauptrunde, 2. Spieltag
Übertragung aus Herning/Dänemark
Kommentator: Martin Schneider
Moderation: Florian Zschiedrich
Experte: Sören Christophersen
In der Halbzeitpause:
gegen 21.10 heute journal (VPS 21.45/HD/UT)
Wetter
Moderation: Marietta Slomka
22.30 das aktuelle sportstudio (VPS 23.00)
23.55 heute Xpress (VPS 0.25)
0.00 heute-show spezial (VPS 0.30)
0.30 Filmnacht im ZDF (VPS 1.00)
Salt
2.00 Die Spezialistin (VPS 2.30)
3.30 SOKO Stuttgart (VPS 4.00)
4.15 Notruf Hafenkante (VPS 4.45)
5.00- Länderspiegel (HD/UT)
5.30 (von 17.05 Uhr)
Moderation: Yve Fehring
Deutschland 2026
("Der Samstagkrimi: Erzgebirgskrimi - Mordholz" verschiebt sich auf
Sa.,.7.3.2026, 20.15 Uhr.)
Die Serie "Der Staatsanwalt" samstags um 22.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:
31.01. Tödliches Erbe
07.02. Tod eines Helden
14.02. Spiel mit dem Feuer
21.02. Erfolgreich, glücklich, tot
28.02. Blutiges Gebot
07.03. Rosen und Diamanten
Mo., 26.1.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
20.15 Der Fernsehfilm der Woche (HD/AD/UT)
Die Toten vom Bodensee - Atemlos
Micha Oberländer Matthias Koeberlin
Luisa Hoffmann Alina Fritsch
Thomas Komlatschek Hary Prinz
Thomas Egger Stefan Pohl
Luna Oberländer Fiona Katharina Neumeier
Victor Ballhofer Marc Benjamin
Marlene Wabinski Regula Grauwiller
Sina Wabinski Miriam Fussenegger
Gerome Haddid Eidin Seyed Jalali
Bibiana Lago Gabriela Garcia-Vargas
und andere
Schnitt: Jörg Kroschel
Musik: Chris Bremus
Kamera: Lukas Gnaiger
Buch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep
Regie: Michael Schneider
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
(Erstsendung 15.1.2024)
Deutschland 2024
Im Streaming: 21. Januar 2026, 10.00 Uhr bis 20. Januar 2027
("Der Fernsehfilm der Woche: Die Toten vom Bodensee - Schicksalsrad" entfällt.)
Mi., 28.1.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 17.00 Uhr beachten:
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.40 sportstudio live (HD/AD/UT)
Handball-EM
Deutschland - Frankreich
Hauptrunde, 4. Spieltag
Übertragung aus Herning/Dänemark
Kommentator: Martin Schneider
Moderation: Florian Zschiedrich
Experte: Sören Christophersen
In der Halbzeitpause:
gegen 18.40 heute (VPS 19.00)
Moderation: Mitri Sirin
gegen 18.50 Wetter (VPS 19.20)
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.
"Duell der Gartenprofis" entfällt.)
Die Serie "SOKO Wismar" mittwochs um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:
04.02. Der Tod im Kornfeld
11.02. Freischwimmen
25.02. Kaltgestellt
04.03. Kite in den Tod
11.03. Der Blüser von Rerik
Woche 8/26
Fr., 20.2.
Bitte geänderten Programmablauf ab 19.15 Uhr beachten:
19.15 Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026
sportstudio live - Olympia
. . .
21.50 heute journal (VPS 22.00)
22.05 Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 (VPS 22.15)
sportstudio live - Olympia
(Weiterer Ablauf ab 23.30 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 10/26
So., 1.3.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
9.03 37°Leben (HD/UT)
Wieso wegziehen? Ich mag mein Dorf
(Erstsendung 20.4.2025)
Deutschland 2025
Mi., 4.3.
Bitte Programmänderung beachten:
20.15 Schnee von gestern (HD/AD/UT)
Landkrimi
Martin Steiner Simon Morzé
Melanie Grandits Marlene Hauser
Maria Fanny Krausz
Alfons Wolfgang Lampl
Bürgermeister Walter Michael Rotschopf
Gustav Moser Felix Rank
Elisabeth Imler Johanna Orsini
Kommandantin Kristina Sprenger
Egbert Gerhard Liebmann
Gerry Fiala Igor Karbus
Major Salzer Joseph Holzknecht
und andere
Schnitt: Alarich Lenz
Musik: Musicbanda Franui, Jóhann Jóhannsson
Kamera: Anna Hawliczek
Buch: Ivo Schneider
Regie: David Wagner
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
Österreich 2026
Im Streaming: 4. März 2026, 10.00 Uhr bis 3. März 2027
("Friesland - Schiffe schrotten" verschiebt sich auf Mi., 11.3.2026, 20.15 Uhr.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6201194
