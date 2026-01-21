- die außerordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 5. März 2026 im Internationalen Handelszentrum (IHZ), Friedrichstr. 95, 10117 Berlin, Raum Nr. 828 um 11:30 Uhr statt.
|Karwendelbahn AG - a.o.-HV am 05.03.2026
|Fr
|Karwendelbahn AG: a. O. HV am 26.02.2026
|Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 26.02.2026, um 10:30 Uhr im Post-Keller Mittenwald, Innsbrucker Str. 13D, 82481 Mittenwald stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|KARWENDELBAHN AG
|19,800
|0,00 %