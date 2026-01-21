Das dreijährige, von der Europäischen Union kofinanzierte und vom italienischen Olivenkonsortium geförderte Projekt, das den Wert von Bio-Olivenöl und -Oliven in Italien, Frankreich, Deutschland und Belgien vermittelt und gestärkt hat, geht zu Ende.

Das Projekt EcceBio Die europäische biologische Olivenöl- und Olivenproduktion für einen verantwortungsbewussten Konsum, ein dreijähriges, von der Europäischen Union kofinanziertes Programm, das von Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 durchgeführt wurde, geht zu Ende. Ziel des Projekts war es, Wissen, Anerkennung und Wertschätzung des ökologischen EU-Qualitätssystems in Italien, Frankreich, Deutschland und Belgien nachhaltig zu stärken.

Im Mittelpunkt von EcceBio standen biologisches natives Olivenöl extra und europäische Bio-Tafeloliven, zwei Produkte, die exemplarisch für ein landwirtschaftliches Modell stehen, das auf ökologischer Nachhaltigkeit, dem Schutz der biologischen Vielfalt und der Bewahrung mediterraner Traditionen basiert. Durch diese Erzeugnisse vermittelte das Projekt ein Produktionssystem, das Qualität, Umweltverantwortung und Ernährungskultur vereint und damit den steigenden Erwartungen der europäischen Verbraucher an einen bewussten Konsum gerecht wird.

Um diese Ziele zu erreichen, setzte EcceBio auf ein integriertes Informations- und Kommunikationskonzept, das während der gesamten Programmlaufzeit kohärent umgesetzt wurde. Die Maßnahmen umfassten digitale Kanäle wie Website und soziale Medien ebenso wie gedruckte Informationsmaterialien, darunter Broschüren, Poster und Rezeptbücher. Ergänzt wurde das Programm durch zahlreiche Aktivitäten vor Ort, wie Promotionen in Restaurants, Aktionen im organisierten Lebensmitteleinzelhandel, Schulungsseminare an Bildungseinrichtungen sowie Direct-Marketing-Maßnahmen. Diese breit angelegte und koordinierte Vorgehensweise stellte eine kontinuierliche Präsenz des Projekts sowohl offline als auch online sicher.

Die Ergebnisse des dreijährigen Programms belegen die Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen. Im Gastronomiebereich wurden 55 Aktionswochen in Italien und 53 in Frankreich durchgeführt, wodurch Verbraucher, Fachleute und Gastronomen direkten Kontakt mit zertifizierten europäischen Bio-Produkten erhielten. Parallel dazu wurden im Lebensmitteleinzelhandel über 600 Promotionstage in Italien und Deutschland realisiert, was die zentrale Rolle des Verkaufsortes als bevorzugten Ort für Information und Kaufentscheidung bestätigte. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Medienarbeit: Durch eine strukturierte Pressearbeit wurde eine regelmäßige Präsenz des Projekts in den Medien gewährleistet und ein kontinuierlicher Informationsfluss für unterschiedliche Zielgruppen geschaffen. Zudem nahmen mehr als 1.200 Studierende an Schulungs- und Verkostungsaktivitäten teil, mit dem Ziel, Kompetenzen zu vermitteln und die nächste Generation von Fachkräften im Bio-Sektor zu sensibilisieren.

EcceBio ist Teil eines europäischen Kontexts, in dem der ökologische Landbau kontinuierlich an Bedeutung gewinnt. In Italien übersteigt die ökologisch bewirtschaftete landwirtschaftliche Fläche 2,5 Millionen Hektar, wobei der Bio-Olivenanbau mit fast 289.000 Hektar einen bedeutenden Anteil einnimmt und weiter wächst. Auch der Verbrauch von biologischen Ölen und Fetten verzeichnet eine deutliche Steigerung. Frankreich, Deutschland und Belgien weisen unterschiedliche, insgesamt jedoch positive Entwicklungen auf, wobei Deutschland nach Marktwert der größte Bio-Markt Europas ist. Zum Abschluss seiner dreijährigen Laufzeit hinterlässt EcceBio ein Vermächtnis aus Inhalten, Kompetenzen und Netzwerken, das eine solide Grundlage für zukünftige Informations- und Fördermaßnahmen bildet. Das Projekt zeigt, dass Qualität, Nachhaltigkeit und Tradition gemeinsam die Zukunft des europäischen Bio-Sektors prägen können

