Laut einer aktuellen Auswertung der Investmentbank Goldman Sachs sollten Anleger jetzt unbedingt einen Blick auf diese 10 unterbewerteten Aktien werfen. In ihrem kürzlich veröffentlichten Jahresausblick hat sich die Investmentbank Goldman Sachs überraschend optimistisch für das Börsenjahr 2026 geäußert. Die Experten sehen das Risiko einer Rezession lediglich bei 25 Prozent, statt 33 Prozent im Konsens, und erwarten deurliches BIP-Wachstum durch KI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE