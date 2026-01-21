Die Etablierung der neuen Marke verdeutlicht die einzigartige globale Reichweite von elf führenden Bildungsunternehmen im Vereinigten Königreich, Europa, Nordamerika und Australien

Heute ist der Gründungstag der Lyceum Education Group, der neuen Dachmarke für elf führende spezialisierte Bildungsunternehmen im Vereinigten Königreich, auf dem europäischen Festland, in Kanada und Australien.

Die Lyceum Education Group bringt führende spezialisierte Bildungsanbieter unter einem Dach zusammen und bietet ein vielfältiges Portfolio an Programmen, von denen Lernende und Unternehmen weltweit profitieren. Dieser Schritt spiegelt den Wandel von den Anfängen als BPP vor nahezu 50 Jahren bis zur Gründung der Marke Lyceum Education Group heute wider und markiert den Übergang zu einer führenden globalen Bildungsgruppe, die der zweitgrößte Anbieter von Weiterbildungsangeboten im Vereinigten Königreich und der viertgrößte in Europa sein wird.

Seit der Übernahme durch TDR Capital im Jahr 2021 hat die Unternehmensgruppe neue Marken mit zusätzlichen Spezialisierungen übernommen, ihre Produktpalette diversifiziert und neue globale Märkte erschlossen. Ein wichtiger Schwerpunkt der Lyceum Education Group wird auf der Förderung von Kompetenzen, der Beschäftigungsfähigkeit und der beruflichen Weiterentwicklung liegen, um so positive Auswirkungen für Lernende, Unternehmen und unsere sich wandelnde Gesellschaft herbeizuführen.

Die unter dem Markennamen Lyceum Education Group agierende Gruppe spezialisierter Anbieter umfasst: BPP, Digital Marketing Institute, Estio, Firebrand, StaySharp und Buttercups Training im Vereinigten Königreich und in Europa, Acsenda School of Management, Sprott Shaw College und Arbutus College in Kanada sowie das Australian Institute of Business und das BPP Institute (früher bekannt als CIC Higher Education) in Australien.

Jedes dieser Unternehmen wird auch in Zukunft als eigenständiges Unternehmen auf dem Markt auftreten und eng mit Arbeitgebern und Berufsverbänden zusammenarbeiten, um Lernprogramme zu entwickeln, die wegweisende datengestützte Lernmethoden und Technologien einsetzen, um Lernenden die derzeit gefragtesten Fähigkeiten zu vermitteln.

Die Lyceum Education Group wird über ihre Tochtergesellschaften jährlich mehr als 11.000 Organisationen und 132.000 Lernende in verschiedenen Fachbereichen unterstützen, einschließlich Technologie und Digitalisierung, Recht, Finanzen und Rechnungswesen, Pflege und Gesundheitswesen sowie Personal- und Kompetenzentwicklung.

Graham Gaddes, CEO, erklärte:

"Die Arbeitswelt erlebt derzeit einen sich in beispiellosem Tempo vollziehenden Wandel. Bildung spielt dabei eine entscheidende Rolle, da sie einen maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie sich Einzelpersonen, Unternehmen und Gesellschaften an diese Veränderungen anpassen. Die Lyceum Education Group wurde als Antwort auf genau diese Herausforderung gegründet."

"Wir arbeiten bereits seit 2021 mit TDR zusammen, haben unser Geschäft ausgebaut und ein globales Portfolio führender spezialisierter Bildungsmarken zusammengestellt, die die Kompetenzen vermitteln, die die Arbeitswelt von morgen erfordert. Unser Fokus auf Entwicklung und Karriereförderung macht die Lyceum Education Group zum führenden Partner beim Aufbau der nächsten Generation von Talenten und zukunftsfähigen Unternehmen."

Über die Lyceum Education Group

Die im Jahr 2026 gegründete Lyceum Education Group ist ein weltweit führender Anbieter von Bildungs- und Schulungsdienstleistungen, der elf spezialisierte Bildungsunternehmen im Vereinigten Königreich, in Europa, Australien und Nordamerika umfasst. Die Lyceum Education Group bietet ein vielfältiges Programmangebot für jährlich 11.000 Organisationen und 132.000 Lernende an, das sich an den Grundsätzen einer hochwertigen, innovativen und immersiven Ausbildung mit Schwerpunkt auf Kompetenzen, Beschäftigungsfähigkeit und beruflichem Aufstieg orientiert.

Globale Organisationen und karriereorientierte Privatpersonen vertrauen auf die Lyceum Education Group, um Bildungsangebote in verschiedenen Fachbereichen zu nutzen, darunter Technologie und Digitalisierung, Recht, Finanzen und Rechnungswesen, Krankenpflege und Gesundheitswesen sowie Personal- und Kompetenzentwicklung.

Die Lyceum Education Group ist im Vereinigten Königreich eingetragen und hat dort ihren Hauptsitz.

