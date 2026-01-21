Silber - Neue Allzeithochs im Visier!

Werbung

Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen nach volatilem Verlauf fester und rangiert im Bereich des Allzeithochs. Aktuell bleibt Silber wie die klassische Krisenwährung Gold angesichts der weiterhin schwierigen geopolitischen Gemengelage gefragt. Als eigentlicher Treiber fungiert bei Silber die anziehende Nachfrage nach dem Industriemetall in Zusammenhang mit dem weiter forcierten Ausbau der Solar-Kapazitäten, zumal Silber gerade bei Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad eine wichtige Rolle spielt. Auch technisch präsentiert sich Silber unserer Einschätzung nach weiterhin in einer starken Verfassung, wobei der Breakout auf ein neues Allzeithoch zeitnah die übergeordnete Trendfortsetzung einleiten dürfte.

Die Lage - Geopolitische Spannungen bestimmen weiter das Geschehen!

Angesichts der weiter angespannten geopolitischen Gemengelage rückte Silber wie die klassische Krisenwährung Gold als "sicherer Hafen" zuletzt wieder stärker in den Fokus. Vor allem die sich weiter zuspitzende Lage im Iran gibt nach Einschätzung vieler Marktbeobachter weiterhin Anlass zur Sorge. Nachdem es im Iran zuletzt zu schweren Unruhen mit mehreren tausend Toten gekommen war, hatte US-Präsident Donald Trump der iranischen Protestbewegung Unterstützung zugesichert und das iranische Regime scharf kritisiert. Der Iran hatte wiederum Trump für seine Aussagen scharf kritisiert und im Falle eines militärischen Eingreifens der USA im Iran mit Vergeltung gegen US-Stützpunkte und Israel gedroht. Nachdem die USA Medienberichten zufolge einen Angriff auf den Iran in letzter Minute verschoben hatten, spitzt sich die Lage in der Region weiter zu, nachdem die US-Streitkräfte Flugzeugträger in den Nahen Osten beordert haben. Beobachter werten dies als Zeichen für einen bevorstehenden Angriff auf den Iran, zumal US-Präsident Trump am vergangenen Wochenende erneut einen Regime-Wechsel im Iran gefordert hatte. Entsprechend dürfte Silber als günstigere Alternative zu Gold vor dem Hintergrund der weiter unsicheren Gemengelage im Iran weiterhin gefragt bleiben.

Die Perspektive: Solarboom und knappes Silberangebot sorgen für Schwung!

Eigentlicher Treiber bleibt bei Silber die dynamisch anziehende Nachfrage aus der Solarindustrie. Denn Silber ist aufgrund seiner einzigartigen elektronischen Leitfähigkeit für die Herstellung von Solarzellen mit überdurchschnittlich hohem Wirkungsgrad unverzichtbar. Gerade TOPcon und HeteroJunction (HTJ)-Solarzellen, die im Vergleich zu herkömmlichen Modulen einen deutlich höheren Wirkungsgrad aufweisen, benötigen deutlich mehr Silber als konventionelle Solarzellen. Da vor allem China und Indien aber auch viele westliche Industriestaaten den Ausbau der Solarkapazitäten weiter mit milliardenschweren Subventionen forcieren, dürfte die Silbernachfrage aus der Solarbranche mittelfristig weiter anziehen, so die Einschätzung des Silver Instituts. Ein weiterer Nachfrage-Treiber für Silber bleibt der Siegeszug der Elektromobilität. Denn E-Autos benötigen im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotor ohnehin mit bis zu 50 Gramm deutlich mehr als die doppelte Menge des Industriemetalls. Setzt sich die von Samsung SDI entwickelte neue Feststoff-Akkulösung für Elektrofahrzeuge durch, dürfte die Silbernachfrage aus der Automobilindustrie mittelfristig deutlich anziehen. Aufgrund der bei dieser neuen Batterie-Generation verwendeten Silber-Carbon-Anoden-Technologie werden pro 100 KW Leistung bis zu 1 Kilogramm Silber benötigt. Da unter anderem BMW die neuen Feststoff-Akkulösungen von Samsung SDI ab 2027 bei einigen seiner Premium-Modelle einsetzen wird und dem Vernehmen nach, auch andere Hersteller aufgrund der Vorteile der neuen Batteriegeneration hinsichtlich Reichweite und Langlebigkeit, ebenfalls Interesse bekundet haben, könnte der Silberbedarf im E-Autosegment mittelfristig deutlich anziehen. Dank der konjunkturellen Belebung und dem dynamischen Ausbau der Data- und Cloud-Kapazitäten im Zuge des KI-Booms, dürfte sich die Silbernachfrage aus der Industrie nach Einschätzung des Silver Instituts deutlich erholen. Da China als einer der führenden Silber-Produzenten den Export für raffiniertes Silber ins Ausland zuletzt stark eingeschränkt hat, rechnen einige Experten mit einer weiteren Verschärfung des Angebotsdefizits bei Silber. Laut jüngster Erhebung dürfte das Angebotsdefizit im Jahr 2025 bei rund 95 Millionen Unzen gelegen haben. Da auch für 2026 prognostiziert wird, dass die Nachfrage die verfügbare Silber-Produktion deutlich übersteigen wird, wird erwartet, dass sich das Angebotsdefizit im kommenden Jahr weiter ausdehnt.

Trading-Taktik: Silber setzte seine übergeordnete Aufwärtsbewegung in den vergangenen Wochen nach dem Ausbruch oberhalb der Marke von 80 USD weiter dynamisch fort. Bullisch zu werten ist dabei die Tatsache, dass zuletzt größere Rücksetzer mit Käufen beantwortet wurden. Gelingt der Breakout aus der mehrtägigen Seitwärtsrange oberhalb der Marke von 90 USD auf ein neues Jahreshoch, dürfte Silber kurzfristig die Marke von 100 USD ins Visier nehmen!

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DU67J9 ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 20.01.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion