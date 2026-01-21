Anzeige
Mittwoch, 21.01.2026
Gold über 4.862 USD - auf dem Weg zu 5.000 USD: Warum A2 Gold jetzt in eine neue Liga aufsteigt
WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
Xetra
21.01.26 | 17:35
98,86 Euro
+1,54 % +1,50
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
Dow Jones News
21.01.2026 19:21 Uhr
PTA-Adhoc: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Vorläufige Eckdaten für Netto-Cashflow und Nettoliquidität im Konzernbereich Automobile für das Geschäftsjahr 2025

DJ PTA-Adhoc: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Vorläufige Eckdaten für Netto-Cashflow und Nettoliquidität im Konzernbereich Automobile für das Geschäftsjahr 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Vorläufige Eckdaten für Netto-Cashflow und Nettoliquidität im Konzernbereich Automobile für das Geschäftsjahr 2025

Wolfsburg (pta000/21.01.2026/18:45 UTC+1)

Auf Basis vorläufiger Zahlen hat die Volkswagen AG im Geschäftsjahr 2025 im Konzernbereich Automobile einen Netto-Cashflow in Höhe von rund 6 Milliarden Euro erzielt (2024: 5,0 Milliarden Euro). Die Nettoliquidität im Konzernbereich Automobile stieg in der Folge zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 auf mehr als 34 Milliarden Euro (30. September 2025: 31,0 Milliarden Euro). Damit liegen beide vorläufigen Kennzahlen wesentlich oberhalb der von der Volkswagen AG für das Geschäftsjahr 2025 erwarteten Werte von rund 0 Milliarden Euro für den Netto-Cashflow bzw. rund 30 Milliarden Euro für die Nettoliquidität und oberhalb der dem Unternehmen aktuell vorliegenden mittleren Markterwartung. Die positive Abweichung beim Netto-Cashflow und der Nettoliquidität im Konzernbereich Automobile ist vor allem auf eine geringere Mittelbindung im Working Capital und niedriger als erwartet ausgefallene Investitionen in Sachanlagen und Forschung & Entwicklung zurückzuführen. Die Investitionsquote liegt auf vorläufiger Basis bei rund 12% der Umsatzerlöse im Konzernbereich Automobile.

Der Konzernabschluss für das Jahr 2025 wird am 10. März 2026 veröffentlicht. Die Definitionen zu dem Netto-Cashflow und der Nettoliquidität finden sich im Geschäftsbericht 2024 auf den Seiten 85ff.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 
           Berliner Ring 2 
           38440 Wolfsburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Lars Korinth 
Tel.:         +49 152 2945 4956 
E-Mail:        lars.korinth@volkswagen.de 
Website:       www.volkswagenag.com/ir 
ISIN(s):       DE0007664005 (Aktie) DE0007664039 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; 
           Freiverkehr in Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1769017500330 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 12:45 ET (17:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
