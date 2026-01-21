DJ PTA-Adhoc: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Vorläufige Eckdaten für Netto-Cashflow und Nettoliquidität im Konzernbereich Automobile für das Geschäftsjahr 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Vorläufige Eckdaten für Netto-Cashflow und Nettoliquidität im Konzernbereich Automobile für das Geschäftsjahr 2025

Wolfsburg (pta000/21.01.2026/18:45 UTC+1)

Auf Basis vorläufiger Zahlen hat die Volkswagen AG im Geschäftsjahr 2025 im Konzernbereich Automobile einen Netto-Cashflow in Höhe von rund 6 Milliarden Euro erzielt (2024: 5,0 Milliarden Euro). Die Nettoliquidität im Konzernbereich Automobile stieg in der Folge zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 auf mehr als 34 Milliarden Euro (30. September 2025: 31,0 Milliarden Euro). Damit liegen beide vorläufigen Kennzahlen wesentlich oberhalb der von der Volkswagen AG für das Geschäftsjahr 2025 erwarteten Werte von rund 0 Milliarden Euro für den Netto-Cashflow bzw. rund 30 Milliarden Euro für die Nettoliquidität und oberhalb der dem Unternehmen aktuell vorliegenden mittleren Markterwartung. Die positive Abweichung beim Netto-Cashflow und der Nettoliquidität im Konzernbereich Automobile ist vor allem auf eine geringere Mittelbindung im Working Capital und niedriger als erwartet ausgefallene Investitionen in Sachanlagen und Forschung & Entwicklung zurückzuführen. Die Investitionsquote liegt auf vorläufiger Basis bei rund 12% der Umsatzerlöse im Konzernbereich Automobile.

Der Konzernabschluss für das Jahr 2025 wird am 10. März 2026 veröffentlicht. Die Definitionen zu dem Netto-Cashflow und der Nettoliquidität finden sich im Geschäftsbericht 2024 auf den Seiten 85ff.

