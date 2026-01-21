© Foto: wallstreetOnline/KIEd Yardeni sagt, er sehe Anzeichen für einen sich verbreiternden Bullenmarkt. Denn die Magnificent-7 würden sich in einem Game-of-Thrones-Szenario befinden.Besonders, da sich das Momentum derzeit auf Small- und Mid-Cap-Aktien verlagere. Yardeni zufolge könnte das Verhältnis des S&P 100 zum S&P 500 Ende vergangenen Jahres seinen Höhepunkt erreicht haben. "Wenn dem so ist, sind die Chancen, dass jetzt eine Blase platzt, deutlich geringer als damals, als der Aktienmarkt gemäß diesem Verhältnis wesentlich stärker in Tech-Titeln konzentriert war als heute. Statt einer platzenden Blase könnten wir also einen sich verbreiternden Bullenmarkt erleben." Was zunächst widersprüchlich erscheint, aber …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE