Trump plant eigenes Krypto-Ökosystem: Neue Token sollen Aktionäre belohnen

Donald Trump intensiviert sein Engagement im Kryptobereich und will über die Trump Media & Technology Holding ein digitales Ökosystem auf Basis eigener Token schaffen. Das Unternehmen, an dem Trump mehrheitlich beteiligt ist, plant die Ausgabe von Token per Airdrop an Aktionäre. Diese sollen künftig Rabatte auf Services der Holding ermöglichen und die Grundlage für ein eigenes digitales Ökosystem bilden.

Trump Media & Technology startet Token-Airdrop

Trump Media & Technology hat mit Truth Social bisher nur begrenzten wirtschaftlichen Erfolg erzielt. Nun soll ein digitales Ökosystem den nächsten Wachstumsschritt einleiten. Das Unternehmen plant, Aktionären digitale Token per Airdrop auszuschütten, die Rabatte auf Services der Holding gewähren sollen.

Das Management betont ausdrücklich, dass es sich bei den neuen Token nicht um Wertpapiere handelt, die gegen Geld eingetauscht werden können. Damit sollen regulatorische Konflikte vermieden werden. Die Token stellen keine Konkurrenz zu dem bereits existierenden Trump-Memecoin dar, der bisher keine wesentliche Rolle im Trump-Ökosystem spielt.

Trump-Dinner enttäuscht - Kritik an Veranstaltung

Der Versuch, Nachfrage für den bestehenden Trump-Memecoin zu erzeugen, verlief teilweise enttäuschend. Ein Dinner für die größten Anteilseigner im Jahr 2025 wurde von Teilnehmern scharf kritisiert. Influencer Nicholas Pinto, mit etwa 400.000 Followern auf TikTok, bezeichnete das Essen als eines der schlechtesten, das er je hatte.

Auch die Rede von Trump fiel laut Augenzeugenberichten kurz und inhaltlich enttäuschend aus. Der Präsident verließ die Veranstaltung direkt nach seinem Auftritt, ohne mit Gästen zu feiern oder versprochene Trump-Uhren zu verteilen. Zu den Details des VIP-Eingangs für die Top-25-Investoren gibt es nur widersprüchliche Berichte.

Bitcoin Hyper Presale zieht starkes Interesse auf sich

Während Trump sein eigenes Krypto-Ökosystem aufbaut, gewinnt ein anderes Projekt zunehmend Aufmerksamkeit. Bitcoin Hyper hat im Presale bereits rund 30 Millionen US-Dollar eingesammelt und zielt darauf ab, Bitcoin DeFi-tauglich zu machen. Das Projekt ermöglicht es, BTC über eine Bridge in ein performantes Netzwerk zu überführen und dort für Anwendungen wie Lending oder Staking zu nutzen.

Die Transaktionen werden schneller und günstiger abgewickelt, während Nutzer die volle Kontrolle über ihre Bitcoins behalten. Der Presale steht kurz vor der nächsten Preiserhöhung, zudem ist Staking mit 38 Prozent APY für die ersten zwei Jahre möglich.

