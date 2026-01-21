Neue Plattform ermöglicht koordinierte, autonome Drohnenoperationen, die für moderne Verteidigungsumgebungen entwickelt wurden

SIRBAI gab heute die offizielle Einführung der ersten KI-gestützten Drohnenschwarm-Technologie des Nahen Ostens auf der UMEX 2026 bekannt einer globalen Ausstellungsplattform für unbemannte Systeme und autonome Fähigkeiten was den Eintritt des Unternehmens in den Verteidigungssektor markiert. Entwickelt für unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS), versetzt die Plattform unterschiedliche Drohnen in die Lage, mit einem hohen Maß an Autonomie zu kooperieren, selbst in komplexen und umkämpften Umgebungen. Als erstes Unternehmen in der Region, das diese fortschrittliche Fähigkeit anbietet, wird SIRBAI das moderne Schlachtfeld durch innovative und skalierbare autonome Technolog neu definieren und neue Standards für resiliente und bedienerfreundliche Missionssysteme für moderne Verteidigungsoperationen etablieren.

SIRBAI Launches Middle East's First AI-Powered Autonomous Drone Swarm Technology at UMEX 2026 (Photo: AETOSWire)

SIRBAI tritt in den Markt als Technologieführer in der Verteidigungsautonomie und in intelligenten Schwarmtechnologien ein. Entwickelt von mehr als 40 KI- und Robotikingenieuren und Ingenieuren für autonome Systeme, basiert SIRBAI auf fortschrittlicher Forschung, die in Abu Dhabi, einschließlich der Fähigkeiten, die vom Technology Innovation Institute (TII) stammen, entwickelt wurde. Die Mission von SIRBAI ist es, Nationen zu unterstützen, durch praktische KI-gestütze autonome Schwarmtechnologie sichere und resiliente Verteidigungssysteme zu entwickeln. Sein Software-First-Modell und sein Full-Stack Technologie Stack ermöglichen die schnelle Entwicklung von Fähigkeiten, eine hohe Sicherheitsgewährleistung und die operative Flexibilität über Bereitstellungsumgebungen hinweg.

Dr. Najwa Aaraj, CEO bei TII, erklärte: "Die Einführung der Schwarmtechnologie der nächsten Generation von SIRBAI markiert einen wichtigen Meilenstein für das Verteidigungstechnologie-Ökosystem einer Region. Durch Kombination von Advanced AI mit autonomen Drohnenoperationen setzt SIRBAI einen neuen Maßstab für resiliente, bedienerzentrierte Einsatzsysteme. TII ist stolz darauf, diese Leistung zu unterstützen, was unser gemeinsames Engagement widerspiegelt, fortschrittliche Technologien bereitzustellen, die die nationale Sicherheit stärken und die Verteidigungsfähigkeiten weltweit verbessern."

Die Einführung stellt einen skalierbaren, bedienerfreundlichen Ansatz für autonome Schwarmoperationen vor zur Unterstützung von Verteidigungsmissionen. die von Überwachung und Schutz bis hin zu fortgeschrittenem bemannten-unbemannten Teaming reichen. Durch die Integration von KI-gestützter Einsatzplanung, verteilter Entscheidungsfindung und Echtzeit-Koordination reduziert die Plattform von SIRBAI die Arbeitsbelastung des Bedieners, wobei die Effektivität einer Mission und die Resilienz verbessert werden. Das modulare End-to-End-System konsolidiert die Einsatzplanung und die Befehl- und Schwarmausführung in einer einzelnen Plattform und beschleunigt somit die Entscheidungszyklen und ermöglicht die effiziente Steuerung von Drohnenflotten mit einer geringeren kognitiven Belastung.

Dr. Dario Albani, Chief Technology Officer bei SIRBAI, erläuterte: "SIRBAI überbrückt die Lücke zwischen menschlicher Absicht und autonomer Einsatzdurchführung, was die nahtlose Koordination über bemannte und unbemannte Systeme hinweg ermöglicht. Unsere Plattform gewährleistet die resiliente Autonomie, den kontinuierlichen Informationsfluss und die agile Reaktion in sich schnell verändernden und anspruchsvollen Umgebungen. Indem die Verbindung zwischen Bedienern und autonomen Anlagen aufrechterhalten wird und durch eine enge Zusammenarbeit liefert SIRBAI die Zuverlässigkeit und die betrieblichen Vorteile, die für moderne Einsätze erforderlich sind."

Entwickelt für betriebliche Auswirkungen und zukunftssichere Skalierbarkeit, lässt sich die Technologie von SIRBAI nahtlos in eine Vielzahl von Plattformen integrieren, von kompakten taktischen Drohnen bis hin zu fortgeschrittenen unbemannten Kampfflugzeugen (UCAVs). Entwickelt für umkämpfte und GPS-gestörte Einsatzgebiete, nutzt das System resiliente Navigation, um koordinierte Schwarmoperationen bei Störungen oder eingeschränkter Konnektivität unter Aufrechterhaltung der Aufsicht durch den Bediener, wenn dies erforderlich ist, aufrechtzuerhalten.

