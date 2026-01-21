© Foto: OpenAIDie Inflation in Großbritannien zieht auf 3,4 Prozent an. Welche Folgen hat das für die Geldpolitik der Bank of England?Laut am Mittwoch veröffentlichten Daten des Amtes für nationale Statistik (ONS) hat sich die jährliche Inflationsrate in Großbritannien Ende 2025 unerwartet erhöht. Dies bestärkt die Markterwartungen, dass die Bank of England ihren Leitzins bei ihrer bevorstehenden geldpolitischen Sitzung nicht senken wird. Der Verbraucherpreisindex stieg im Dezember 2025 um 3,4 Prozent, nach 3,2 Prozent im Vormonat. Im Monatsvergleich lagen die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent höher, nach einem Rückgang von 0,2 Prozent im vorherigen Zeitraum und dem erwarteten Anstieg von 0,4 Prozent. Die …Den vollständigen Artikel lesen
