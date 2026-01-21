Centerra Gold Inc. (ISIN: CA1520061021) hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Die Mount Milligan Mine im zentralen British Columbia erhielt geänderte Umwelt- und Betriebs-Genehmigungen, die den Minenbetrieb bis mindestens 2035 sichern. Zugleich wurden zusätzliche Ausbau- und Effizienz-Optionen genehmigt, die das Potenzial des Projekts weiter stärken. Die Provinz British Columbia hat für die Mount Milligan Mine ein angepasstes Umweltgutachten sowie alle erforderlichen Betriebsberechtigungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
