Allshares, ein weltweit tätiger Anbieter von Software und Dienstleistungen für das Kapitalbeteiligungsmanagement, hat heute die Übernahme von Stock Option Solutions ("SOS" oder das "Unternehmen") bekannt gegeben, einem in den USA ansässigen Spezialisten für die End-to-End-Verwaltung von aktienbasierten Vergütungen und Plänen.

Stock Option Solutions verfügt über langjährige Erfahrung in der Unterstützung des gesamten Lebenszyklus der Verwaltung von Aktien- und Vergütungsplänen. Das Unternehmen, das von Inc. 5000 als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Jahr 2022 ausgezeichnet wurde, genießt einen ausgezeichneten Ruf für die Unterstützung von Organisationen in den gesamten Vereinigten Staaten, von Start-ups in der Frühphase bis hin zu großen Unternehmen. Dank seines plattformunabhängigen Servicemodells können Kunden komplexe Anreizstrukturen über alle wichtigen Aktien-Technologiesysteme hinweg optimieren.

Mit dieser Übernahme erreicht Allshares einen strategischen Meilenstein in seiner Expansion und erschließt den US-Markt als größten und am schnellsten wachsenden Markt für das Unternehmen. Durch die Integration der umfassenden Expertise von SOS in den USA kann Allshares sein Angebot für Kunden, die in mehreren Märkten tätig sind, um ein nahtloses Ownership-Management erweitern, was das gemeinsame Ziel beider Unternehmen unterstreicht, international zu expandieren und ihre Präsenz in wachstumsstarken Regionen auszubauen.

"Stock Option Solutions hat sich als zuverlässiger Partner für aktienbasierte Vergütungen in den USA etabliert und die Bündelung der Kräfte mit Allshares ist der logische nächste Schritt auf unserem Weg", so Barrett Scott, CEO von Stock Option Solutions. "Indem wir Teil von Allshares werden, können wir unser Fachwissen innerhalb einer globalen Organisation skalieren, die unsere Vision eines Full-Service-Anbieters teilt. Gemeinsam sind wir bestens aufgestellt, um unser Angebot zu erweitern und die Zukunft des Kapitalbeteiligungsmanagements mitzugestalten."

Fabio Ronga, CEO von Allshares, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Barrett und seinem talentierten Führungsteam. Stock Option Solutions verstärkt Allshares in einer für unsere globale Expansion wichtigen Phase mit seinen herausragenden Kompetenzen im US-Markt und einem sehr erfahrenen Team. Durch die Kombination ihrer operativen Expertise mit unserer ganzheitlichen Ownership-Lösung und unserer internationalen Reichweite bauen wir unsere Position als bevorzugter Partner für grenzüberschreitendes Ownership-Management weiter aus."

Als Portfoliounternehmen von Bregal Milestone, einer führenden Private-Equity-Gesellschaft, kann Allshares auf langfristiges Kapital und strategische Unterstützung zählen, was den Kunden von Allshares und SOS Stabilität und eine gemeinsame Vision für den Aufbau eines Weltmarktführers im Bereich Ownership-Management bietet. Das Team von Stock Option Solutions wird weiterhin unter seiner bestehenden Marke als Tochtergesellschaft von Allshares agieren und alle aktuellen Dienstleistungen und Kundenbeziehungen beibehalten.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben und unterliegen den üblichen Abschlussbedingungen.

Über Allshares

Allshares ist ein Weltmarktführer im Bereich Ownership-Management und bietet eine ganzheitliche Lösung für die Gestaltung, Verwaltung und Kommunikation von aktienbasierten Anreizsystemen. Allshares, das das Vertrauen von über 1.000 Organisationen weltweit genießt, stellt die Infrastruktur zur Verfügung, um Ownership-Programme nahtlos zu skalieren, vom Start-up bis zum Börsengang und darüber hinaus. So unterstützt Allshares Unternehmen dabei, effektive und nachhaltige Kapitalbeteiligungsstrategien zu entwickeln, die den wirtschaftlichen Erfolg fördern, die Mitarbeiterbindung erhöhen und letztlich eine Ownership-Kultur schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.allshares.com

Über Stock Option Solutions

Stock Option Solutions ist ein führender Partner auf dem Gebiet der aktienbasierten Vergütung, der sich auf Ownership-Management und die Verwaltung globaler Aktienpläne spezialisiert hat. Das Unternehmen ist seit über 25 Jahren als vertrauenswürdiger Berater für die unterschiedlichsten Organisationen tätig, von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen. Stock Option Solutions setzt seine plattformunabhängige Expertise ein, um ein nahtloses Kapitalbeteiligungsmanagement in jeder Technologieumgebung zu gewährleisten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sos-team.com

Über Bregal Milestone

Bregal Milestone ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die seit ihrer Gründung Kapital in Höhe von ca. 1,7 Milliarden Euro aufgebracht hat. Die Gesellschaft stellt Wachstumskapital bereit und leistet operative Unterstützung, um marktführende Unternehmen aufzubauen. Bregal Milestone ist Teil von Bregal Investments, einer weltweit führenden Investmentplattform mit einem verwalteten Vermögen von über 19 Milliarden Euro. Bregal Milestone wurde von GrowthCap als eine der Top Private Equity Firms des Jahres 2025 ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bregalmilestone.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Für Allshares

Tanya Jansen

Chief Marketing Officer

tanya.jansen@allshares.com

Für Bregal Milestone

Siqi Wu

Marketing Communications Manager

siqi.wu@bregal.com