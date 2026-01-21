Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 21 janvier/January 2026) - Copperhead Resources Inc. (CUH) has announced the completion of a Change of Business and name and symbol change to Deep Sea Minerals Corp. (SEAS)

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on January 26, 2026.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on January 23, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Copperhead Resources Inc. (CUH) a annoncé l'achèvement d'un changement d'activité ainsi que le changement de nom et de symbole pour Deep Sea Minerals Corp. (SEAS).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole avec un nouveau numéro CUSIP le 26 janvier 2026.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les ordres ouverts seront annulés à la clôture des transactions le 23 janvier 2026. Les courtiers sont invités à ressaisir leurs ordres.

OLD Security Name/ANCIEN Nom de sécurité: Copperhead Resources Inc. Symbol(s)/Symbole(s): CUH CUSIP & ISIN: 21765E100/CA21765E1007 Delist Date/Date de radiation: Le 23 JAN 2026

NEW Security Name/NOUVEAU Nom de sécurité: Deep Sea Minerals Corp. Symbol(s)/Symbole(s): SEAS NEW/Nouveau CUSIP: 24378A 10 1 NEW/Nouveau ISIN: CA 24378A 10 1 2 Effective Trading Date/Date de négociation effective: Le 26 JAN 2026

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)