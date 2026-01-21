The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.01.2026
ISIN Name
BE0974281132 BIOCARTIS GR. 144A/REG S
DE000HLB5386 Lb.Hessen-Thueringen GZ Carrara 01s/24 IHS 24(26)
