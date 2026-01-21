Volkswagen zieht in Sachen Sparkurs weiter an: Der Konzern will seine Volumenmarken umbauen und verstärkt Synergieeffekte erzielen. Gleichzeitig schlagen sich bisher ergriffene Maßnahmen in ersten Zahlen wieder - so überraschen die Wolfsburger mit einem deutlich besser als erwarteten Finanzmittelzufluss in der Autosparte.Konkret erzielte die Autosparte 2025 einen freien Finanzmittelzufluss von rund 6 Milliarden Euro. Das sind etwa eine Milliarde Euro mehr als im Jahr zuvor und liegt zudem deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär