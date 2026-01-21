Ramboll, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Ingenieurwesen, Architektur und Beratung, ist eine strategische Partnerschaft mit Acutro eingegangen, einem Spezialisten für die Verbesserung der Gebäudeperformance und vorausschauende, datengestützte Instandhaltung. Die Partnerschaft vereint die globale Ingenieurskompetenz von Ramboll mit den digitalen Gebäudeintelligenz-Fähigkeiten von Acutro und schafft Synergien, die Innovation, Lernen und Wertschöpfung für beide Unternehmen und ihre Kunden fördern.

Die Zusammenarbeit ermöglicht es Ramboll, fortschrittliche Gebäudeintelligenz-Tools zu erforschen, die seine digitalen Designfähigkeiten stärken können, während Acutro die Möglichkeit erhält, seine Plattform in komplexen, realen Projekten anzuwenden und weiterzuentwickeln. Gemeinsam werden die Partner ihren Kunden helfen, fundiertere Entscheidungen über Leistung, Lebenszykluswert und Betriebsrisiken zu treffen.

Die mehrjährige Partnerschaft verschafft Ramboll Zugang zur Cloud-nativen Plattform von Acutro und schafft damit Möglichkeiten, Echtzeit-Leistungsanalysen, vorausschauende Erkenntnisse und digitales Asset-Management in ausgewählte Design- und Liefer-Workflows zu integrieren. Parallel dazu profitiert Acutro von der engen Zusammenarbeit mit den multidisziplinären Teams von Ramboll und gewinnt Einblicke in die Herausforderungen bei Design, Umsetzung und Betrieb auf globalen Märkten. Dieser gemeinsame Ansatz ermöglicht es beiden Parteien zu bewerten, wie digitale Gebäudeintelligenz zu widerstandsfähigerer Technik, besserer Anlagenoptimierung und verbesserten langfristigen Gebäudeergebnissen beitragen kann.

Zu den potenziellen Vorteilen der Partnerschaft gehören:

Verbesserte Einblicke in Leistungsergebnisse als Grundlage für frühzeitige Design- und Betriebsentscheidungen

Verbesserte Fähigkeit, Kunden hinsichtlich Lebenszykluskosten, Risiken und Optimierungsstrategien zu beraten

Integration digitaler Funktionen, die Nachhaltigkeit, Compliance und Berichtsanforderungen unterstützen

Erweiterte Kapazitäten zur Unterstützung von Eigentümern und Betreibern bei der Verwaltung komplexer Portfolios in regulierten Märkten

Neue Möglichkeiten für beide Unternehmen, ihre Angebote durch leistungsorientierte, datengesteuerte Lösungen zu differenzieren

"Ramboll ist bestrebt, seine digitalen Fähigkeiten so weiterzuentwickeln, dass unsere Beratungs-, Planungs- und Lieferergebnisse verbessert werden", sagte Frank Schwartz, Global Director, High Rise Complex Buildings, Ramboll. "Unsere Partnerschaft mit Acutro schafft ein kooperatives Umfeld, in dem Ingenieurswissen und Echtzeitdaten zusammenkommen. Durch die enge Zusammenarbeit können wir neue Ansätze testen, aus Live-Leistungsdaten lernen und gemeinsam Lösungen entwickeln, die bessere Planungsentscheidungen und eine langfristige Anlagenleistung unterstützen."

Marvin Martin, Mitbegründer und CRO von Acutro, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: "Das technische Know-how und die globale Projektpräsenz von Ramboll bieten ein ideales Umfeld, um zu verstehen, wie digitale Intelligenz zu besseren Gebäudeergebnissen beitragen kann. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, mit führenden Ingenieuren zusammenzuarbeiten, unsere Plattform durch praktische Anwendungen zu verfeinern und Gebäudeeigentümern und -nutzern einen größeren Mehrwert zu bieten."

Jevon Hughes, Mitbegründer und CEO von Acutro, fügte hinzu: "Das Interesse an Gebäuden, die sich im Laufe der Zeit anpassen und verbessern können, wächst. Diese Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Bestreben wider, Kunden dabei zu unterstützen, von statischen Designinformationen zu lebendigen, datengestützten Anlagen überzugehen, die während ihres gesamten Lebenszyklus eine bessere Leistung erbringen."

Die ersten Aktivitäten werden sich auf ausgewählte Projekte in Großbritannien konzentrieren, mit dem Potenzial für eine breitere Anwendung auf der Grundlage des nachgewiesenen Nutzens, des Kundeninteresses und neuer Möglichkeiten in der globalen Gebäudepraxis von Ramboll.

Über Ramboll

Ramboll ist eines der weltweit führenden Ingenieur-, Architektur- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Dänemark. Mit mehr als 18.000 Experten in 35 Ländern entwickelt Ramboll nachhaltige Lösungen in den Bereichen Gebäude, Verkehr, Wasser, Umwelt und Gesundheit, Energie sowie Architektur und Landschaftsgestaltung.

Über Acutro

Acutro ist das Betriebssystem für Gebäude, das Echtzeit-Informationen, Automatisierung und vorausschauende Erkenntnisse über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie liefert. Acutro genießt das Vertrauen führender Eigentümer, Betreiber und Verwaltungsgesellschaften und verwandelt Gebäude in leistungsstarke, nachhaltige Vermögenswerte.

