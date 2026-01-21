Zinc Saves Kids, eine globale Initiative der International Zinc Association (IZA), für die Gesundheit von Kindern, hat eine neue Partnerschaft mit dem führenden sambischen Pharmahersteller Pharmanova Zambia Limited bekannt gegeben, um den Zugang zu lebensrettenden Zinkbehandlungen für Kinder in ganz Sambia zu verbessern.

Life-saving zinc-supplementation and oral rehydration salts kits are proactively distributed to Zambian children through the works of the International Zinc Association, Pharmanova, and the Zambian Ministries of Health and Education.

Die Zusammenarbeit wurde im Rahmen einer Feierstunde in Lusaka mit dem sambischen Gesundheitsministerium, Pharmanova Zambia Limited und der IZA, vertreten durch Dr. Eric Van Genderen, Direktor für Umweltgesundheit und Nachhaltigkeit, offiziell gefeiert.

Die IZA und Pharmanova haben sich zusammengeschlossen, um die Behandlung von Durchfallerkrankungen bei Kindern mit Zink zu verbessern, einem essenziellen Mikronährstoff, der das Immunsystem stärkt und die Schwere und Dauer von Durchfallerkrankungen verringert. Der Bedarf ist dringend: Mehr als 30 der Bevölkerung Sambias leiden unter Zinkmangel, wodurch Kinder besonders anfällig für Durchfall, Lungenentzündung und Malaria sind. Weltweit sterben schätzungsweise 116.000 Kinder pro Jahr an den Folgen von Zinkmangel.

Durch diese Partnerschaft wird jeder an Zinc Saves Kids gespendete Dollar direkt für die Verteilung von Kit Yamoyo, dem "Kit of Life", verwendet, das orale Rehydrationssalze (ORS) und eine Zehn-Tages-Packung Zinktabletten enthält. Zink und ORS werden von der Weltgesundheitsorganisation zur Behandlung von Durchfallerkrankungen empfohlen. Jedes Kit enthält eine vollständige Behandlung gegen Durchfall und hilft, zukünftige Erkrankungen zu verhindern.

"IZA freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit Pharmanova zur Bekämpfung von Zinkmangel, der das Immunsystem gefährdeter Kinder schwächt und sie anfällig für Durchfall, Lungenentzündung und Malaria macht", sagte Dr. Van Genderen. "Zink ist für eine gesunde geistige und körperliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung, und diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Gesundheit von Kindern in Sambia."

Mit der ersten Tranche der Spenden wurden bereits 50.000 Zink- und orale Rehydrations-Kits an sambische Kinder verteilt. Die Verteilung erfolgt über das staatliche Programm "Healthy Learners", das landesweit in Schulen durchgeführt wird und sich auf ländliche und unterversorgte Gemeinden konzentriert.

Pharmanova wurde 1980 gegründet und hat Kit Yamoyo zur Bekämpfung von Durchfallerkrankungen bei Kindern entwickelt. Das Unternehmen hat bereits mit Organisationen wie USAID und UNICEF zusammengearbeitet, um den Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten zu verbessern.

"Kit Yamoyo wird in Sambia und darüber hinaus dringend benötigt, daher freuen wir uns über die Gelegenheit, mit der International Zinc Association zusammenzuarbeiten, die sich seit langem weltweit für die Bekämpfung von Zinkmangel einsetzt", sagte Mohammed Umar, CEO von Pharmanova. "Wir freuen uns auf eine lange und fruchtbare Partnerschaft mit Zinc Saves Kids."

Zinc Saves Kids wurde 2010 ins Leben gerufen und setzt sich für die Sensibilisierung für den weltweiten Zinkmangel ein und unterstützt Programme, die sich auf Nahrungsergänzung, Anreicherung von Lebensmitteln und Behandlung konzentrieren. Die Partnerschaft mit Pharmanova bedeutet eine erhebliche Ausweitung der Reichweite der Initiative, die bisher mehr als 4 Millionen US-Dollar für lebensrettende Forschung, Aufklärung und Behandlung im Zusammenhang mit Zink gesammelt hat.

Über die International Zinc Association

Die International Zinc Association (IZA) ist die einzige Organisation, die sich ausschließlich den Interessen von Zink und seinen Anwendern widmet. Als Sprachrohr der globalen Zinkindustrie übernimmt die IZA eine weltweit führende Rolle bei der Koordination und Wertschöpfung in strategischen Fragen für die Zinkindustrie, darunter Marktentwicklung, Betriebsgenehmigungen, Kommunikation und Nachhaltigkeit.

Über Pharmanova Zambia Limited

Pharmanova Zambia Limited ist seit 1980 führend in der pharmazeutischen Industrie Sambias und bietet eine vielfältige Palette an wichtigen Produkten, die die Gesundheit, Hygiene und das allgemeine Wohlbefinden in Sambia und der Region verbessern sollen. Pharmanova betreibt drei Produktionsstätten, die strategisch günstig in Lusaka, der Hauptstadt Sambias, gelegen sind.

