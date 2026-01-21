Durch die Übernahme etabliert sich LatticeFlow AI als branchenweit erste evidenzbasierte KI-Governance-Lösung, die die Erkennung und Bewertung von KI vor Ort sicher mit zentralisierten Governance-Prozessen verbindet

LatticeFlow AI, ein Schweizer Deep-Tech-Unternehmen, das im Bereich evidenzbasierte KI-Governance führend ist, gab heute während des Weltwirtschaftsforums (WEF) die Übernahme des in Dublin ansässigen Unternehmens AI Sonar Ltd bekannt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von CloudSphere Ltd. Die führende KI-Erkennungsplattform von AI Sonar ermöglicht es Unternehmen und ISVs, Schatten-KI zu erkennen. Die Lösung von AI Sonar wird weiterhin unter dem Markennamen von LatticeFlow AI angeboten.

Mit dieser Übernahme führt LatticeFlow AI die branchenweit erste durchgängige, evidenzbasierte KI-Governance-Lösung ein, die die lokale KI-Erkennung und -Bewertung sicher mit zentralisierten SaaS-Governance-Prozessen verbindet und GenAI-, agentenbasierte und traditionelle KI-Systeme abdeckt.

Im Rahmen der Übernahme übernimmt LatticeFlow AI das vollständige Eigentum an der Plattform, dem geistigen Eigentum und den technischen Abläufen von AI Sonar und richtet in Dublin neben Zürich (Schweiz) und Sofia (Bulgarien) eine dritte Forschungs- und Entwicklungsniederlassung ein. Das Engineering-Team von AI Sonar wird die Entwicklung dieser KI-Erkennungsplattform für Unternehmen fortsetzen und vollständig in die Produkt-Roadmap von LatticeFlow AI integrieren. Der ehemalige CTO von CloudSphere, Paul Mansfield, wird zu LatticeFlow wechseln und die fusionierte Engineering-Gruppe leiten.

Etablierung von KI-Erkennung als kritische Ebene für KI-Governance für Unternehmen

Mit dieser Übernahme etabliert LatticeFlow AI KI-Erkennung als grundlegende Fähigkeit für AI Governance in großem Maßstab und reagiert damit auf den Wandel von einer Handvoll AI-Implementierungen zu Hunderttausenden. AI Sonar kann KI-Assets automatisch identifizieren, einen kontinuierlich aktualisierten KI-Katalog für Unternehmen pflegen und jedes Asset mit den durch die technischen Bewertungen von LatticeFlow AI generierten Nachweisen verknüpfen.

"KI-Governance kann ohne Transparenz nicht funktionieren", sagte Dr. Petar Tsankov, CEO und Mitbegründer von LatticeFlow AI. "Diese Übernahme stärkt unsere Führungsposition im Bereich der evidenzbasierten KI-Governance, indem sie deutlich macht, dass KI-Governance eine technische Disziplin ist, ähnlich wie Cybersicherheit, und direkt in den Technologie-Stack eingebettet werden muss, anstatt über Papier-Checklisten oder Dashboards verwaltet zu werden. Mit AI Sonar können wir sowohl lokale als auch Cloud-Umgebungen scannen, um KI-Systeme zu entdecken und sie durchgängig, sicher, privat und in großem Maßstab zu verwalten."

Warum KI-Erkennung jetzt wichtig ist

Die Einführung von KI überholt die Governance. Da KI-Systeme schnell in Unternehmensanwendungen eingebettet werden, unter anderem durch Softwareanbieter und durch die Nutzung durch Mitarbeiter, verwalten Unternehmen immer komplexere KI-Umgebungen, oft ohne einen vollständigen und kontinuierlich aktualisierten Überblick darüber, wo KI-Systeme eingesetzt werden und wie sie funktionieren.

Dieser zunehmende Mangel an Transparenz schafft erhebliche Risiken. Unternehmen haben Schwierigkeiten, die Verantwortlichkeiten aufrechtzuerhalten, konsistente Kontrollen durchzusetzen und sensible Daten zu schützen. Sicherheits-, Compliance- und Rechtsabteilungen müssen nach der Bereitstellung auf Probleme reagieren, anstatt KI proaktiv als Teil ihres Lebenszyklus zu verwalten.

KI-Erkennung begegnet dieser Herausforderung, indem sie eine kontinuierliche Transparenz über die gesamte KI-Umgebung hinweg schafft. Durch die automatische Identifizierung von KI-Systemen in lokalen und Cloud-Umgebungen erhalten Unternehmen eine zuverlässige, stets aktuelle Bestandsaufnahme ihrer KI-Ressourcen. Diese Grundlage ermöglicht konsistente Governance-, Risiko- und Compliance-Kontrollen und unterstützt Live-Bewertungen auf der Grundlage von Fakten, während sich KI-Systeme weiterentwickeln.

Fortschrittliche KI-Governance. Richtig gemacht.

Mit dieser Übernahme wird LatticeFlow AI seinen KI-Governance-Stack über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg erweitern, von der KI-Erkennung und -Katalogisierung bis hin zu technischen Risikobewertungen, der Generierung von Nachweisen und der kontinuierlichen Überwachung. Dies ermöglicht:

Vollständig private und sichere KI-Governance, die die Erkennung und Bewertung von KI vor Ort mit zentralisierten SaaS-Governance-Operationen verbindet.

Live-Erkennung des KI-Portfolios über Cloud- und lokale KI-Systeme hinweg.

End-to-End-Workflows für die KI-Governance, die Erkennung, Governance-Frameworks und tiefgreifende technische Kontrollen miteinander verbinden.

Mit Blick auf die Zukunft wird LatticeFlow AI seine KI-Governance-Fähigkeiten im Einklang mit den Sicherheits- und regulatorischen Anforderungen von Unternehmen weiter ausbauen und Unternehmen dabei unterstützen, die Einführung von KI in immer größerem Umfang und mit zunehmender Komplexität voranzutreiben.

Über LatticeFlow AI

LatticeFlow AI setzt neue Maßstäbe in der KI-Governance durch tiefgreifende technische Bewertungen, die evidenzbasierte Entscheidungen ermöglichen und Unternehmen in die Lage versetzen, die Einführung von KI mit Zuversicht zu beschleunigen. Als Entwickler von COMPL-AI, dem weltweit ersten EU-KI-Gesetzesrahmen für generative KI, der gemeinsam mit der ETH Zürich und INSAIT entwickelt wurde, kombiniert das Unternehmen Schweizer Präzision mit wissenschaftlicher Genauigkeit, um eine auf Evidenz und Vertrauen basierende KI-Governance zu operationalisieren.

