NIRSense und Aspen Medical USA (AMUSA) freuen sich, heute die Spende von 12 tragbaren Kits zur Überwachung von Gewebeischämie (bestehend aus fortschrittlichen Sensorkonsolen und Tablets) an das ukrainische Verteidigungsministerium bekannt zu geben, die in den Versorgungszentren der Stufen 1 und 2 an der Front in der Ukraine zum Einsatz kommen sollen. Diese investigativen Prototyp-Systeme werden militärischen medizinischen Teams zur Verfügung gestellt, die Personen mit Verletzungen an den Extremitäten (einschließlich solcher, bei denen ein Tourniquet angelegt wurde) behandeln, um die Gewebedurchblutung und -oxygenierung in Echtzeit zu messen und zu überwachen.

Warum dies von Bedeutung ist

Auf dem Schlachtfeld kann die rechtzeitige Erkennung einer beeinträchtigten Gewebedurchblutung (vor allem in Gliedmaßen, die mit einem Tourniquet versorgt wurden, bei schweren Weichteilverletzungen oder bei Risiko einer Ischämie-Reperfusion) den Unterschied in Bezug auf die Rettung der Gliedmaße, die Vermeidung von Sekundärkomplikationen und optimale Patientenergebnisse ausmachen. Die gespendeten NIRSense-Kits, die vom ukrainischen Verteidigungsministerium gemäß eines genehmigten Protokolls bereitgestellt werden, können Ärzten verwertbare Daten zur Sauerstoffversorgung und -kinetik des Gewebes liefern. Sie eröffnen damit Möglichkeiten, die über die herkömmliche Messung von Vitalparametern oder die Pulsoximetrie hinausgehen. Durch die Möglichkeit einer objektiven Überwachung der Gewebeoxygenierung und der Durchblutungsdynamik soll diese Technologie fundierte Entscheidungen bezüglich des Zeitpunkts einer Operation, der Entfernung von Tourniquets, der Reperfusionsstrategie und der Zuweisung von Evakuierungsressourcen unterstützen.

Technologische Kompetenz und operative Zuverlässigkeit

NIRSense wurde 2018 gegründet, um "zu helfen, amerikanische Soldaten durch die Bereitstellung genauer Daten zur Gewebeoxygenierung unter extremen Bedingungen zu schützen". Das Unternehmen mit Sitz in Richmond, Virginia, arbeitet bereits seit 2019 mit dem U.S. Department of War zusammen, um robuste, für den Einsatz geeignete physiologische Monitore für anspruchsvolle Umgebungen zu entwickeln. Die Verträge umfassen SBIR/STTR-Auszeichnungen, Projekte für die Marine und die Luftwaffe, Aktivitäten zur Unterstützung der US Special Forces sowie die von der DARPA geförderte Entwicklung von Prototypen für ultradünne, helmkompatible Überwachungssysteme auf Basis der Nahinfrarotspektroskopie (NIRS). Die gespendeten Systeme verfügen dank dieses Backgrounds über eine starke operative Tradition, die auf fortschrittlicher physiologischer Sensorik für die medizinische Einsatzbereitschaft und Überwachung von Soldaten basiert.

Die gespendeten Systeme sind in den Vereinigten Staaten als Medizinprodukte in der Erprobung eingestuft und wurden von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) noch nicht für den Verkauf oder Vertrieb zugelassen oder freigegeben. NIRSense führt derzeit klinische Studien zur Erlangung der FDA-Zulassung durch.

Die Unterstützung von AMUSA für die Ukraine

AMUSA unterstützt seit über drei Jahren das ukrainische Verteidigungsministerium und das ukrainische Gesundheitsministerium durch medizinische Schulungen, Kompetenzaufbau und die Bereitstellung von Ausrüstung, um die Traumaversorgung unter Kampfbedingungen zu ermöglichen. Diese Spende setzt dieses Engagement fort. AMUSA hat die ersten Kontakte geknüpft und die Logistik für die Lieferung der Kits an das ukrainische Verteidigungsministerium organisiert. Außerdem hat AMUSA alle Protokolle und Benutzerhandbücher ins Ukrainische übersetzt, eine direkte Schulung zu den Geräten durchgeführt und wird die ordnungsgemäße Datenerfassung sowie die sichere Übertragung der Falldaten an NIRSense zur Überprüfung, Analyse und laufenden Optimierung der Geräte überwachen. Das Ziel besteht darin, den Einsatz kleiner, tragbarer Sensoren zur Messung der Gewebedurchblutung und Gewebeoxygenierung in der Versorgung von Kriegsopfern zu evaluieren. Die gewonnenen Daten und Erkenntnisse werden in die medizinische Doktrin der Ukraine und ihrer Verbündeten einfließen und die Interoperabilität von Technologien zur Überwachung in der Traumaversorgung unter schwierigen Einsatzbedingungen stärken.

Über NIRSense

NIRSense Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, das physiologische Monitore für den Einsatz jenseits der herkömmlichen Intensivstation/OP-Umgebung entwickelt. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf robusten, nicht-invasiven Point-of-Care-Systemen, die die Sauerstoffkinetik im Gewebe, die Perfusion, die zerebrale und somatische Oxygenierung sowie andere fortgeschrittene physiologische Parameter messen können. Die Mission von NIRSense Inc. besteht in der Entwicklung von "Total Oximetry"-Monitoren, die Daten zur Oxygenierung und Perfusion tieferer Gewebeschichten liefern, die über die Standard-Pulsoximetrie hinausgehen.

Über Aspen Medical USA (AMUSA)

Aspen Medical USA ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das medizinische Dienstleistungen für Expeditionen, Traumaversorgungstrainings, operative Gesundheitsberatung und Kapazitätsunterstützung in hochriskanten, ressourcenbeschränkten und Einsatzgebieten anbietet. Im Rahmen eines Vertrags mit der Henry M. Jackson Foundation for the Advancement of Military Medicine (HJF) zur Bewertung der medizinischen Versorgung in Kriegszeiten in der Ukraine engagiert sich AMUSA in einem Programm zur Schulung, Kompetenzvermittlung und Gewinnung von Erkenntnissen für die medizinischen Systeme des DoW, der NATO und der Partnerländer.

Ausblick: Kooperation und globale Hebelwirkung

Diese Spende verdeutlicht die gemeinsame Vision beider Organisationen, nicht nur in der Ukraine, sondern auf globaler Ebene zusammenzuarbeiten unter Nutzung der Partnerschaften mit den USA und verbündeten Regierungen, der Beschaffungs- und Einsatzkanäle des DoW und der NATO sowie humanitärer/gesundheitlicher Hilfsplattformen -, um die Einführung fortschrittlicher Technologien zur physiologischen Überwachung bei militärischen Traumata, in der Expeditionsmedizin sowie in zivil-militärischen Unfallversorgungssystemen zu beschleunigen. Unsere gemeinsamen Bemühungen sollen sicherstellen, dass vor Ort eingesetzte Teams zur Versorgung von Verletzten Zugang zu den besten verfügbaren Überwachungsinstrumenten haben, damit sie früher eingreifen, Gliedmaßen und Leben besser retten und bessere Behandlungsergebnisse erzielen können.

Wir sprechen den tapferen Männern und Frauen der ukrainischen Streitkräfte und den medizinischen Teams, die unter extrem schwierigen Bedingungen arbeiten, unsere Hochachtung aus. Wir hoffen, mit dieser Spende einen messbaren Beitrag leisten zu können sowohl vor Ort als auch für zukünftige Traumaversorgungsmaßnahmen.

Casey Boutwell, PhD, MBA

Chief Executive Officer, NIRSense, Inc.

Ethan Bond, MBA

President, Aspen Medical USA (AMUSA)

