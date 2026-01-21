DJ US-Präsident Trump bläst angekündigte Strafzölle gegen europäische Staaten ab

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump bläst die angekündigten Strafzölle gegen Deutschland und weitere europäische Länder ab. Dies gab Trump auf der Plattform Truth Social bekannt und verwies auf ein Grönland-Rahmenabkommen, das erreicht worden sei. "Diese Lösung, wenn sie vollzogen wird, wird eine großartige für die Vereinigten Staaten von Amerika und alle Nato-Nationen sein", schrieb Trump. "Zusätzliche Gespräche werden bezüglich des Goldenen Doms geführt, soweit es Grönland betrifft. Trump sagte, dass Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio, Sondergesandter Steve Witkoff und andere für die Verhandlungen über Grönland verantwortlich seien und ihm Bericht erstatten werden. Zuvor hatte Trump sich mit Nato-Generealsekretär Mark Rutte getroffen.

Am Wochenende hatte Trump zusätzliche Zölle gegen Deutschland und sieben weitere europäische Staaten an - alle von ihnen Nato-Länder - angekündigt. Er werde ab Februar Zölle im Umfang von 10 Prozent auf Waren aus der Bundesrepublik, Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Finnland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich erheben, die sich seiner Forderung nach einer Einverleibung Grönlands durch die USA entgegenstellen, schrieb Trump am Samstag auf seiner Plattform Truth Social.

January 21, 2026

