Fürth (ots) -
NORMA beweist erneut mit der vierten großen Preissenkung im noch jungen Jahr 2026, dass sich die Kundinnen und Kunden auf den Discounter aus Franken verlassen können. Nach Reis, Hackfleisch, Minutensteaks, Bratwurst und Kaffee gibt es pünktlich zur Ladenöffnung am Donnerstag, den 22.01.2026 neue, reduzierte Preise auf viele Nuss-Artikel der NORMA-Eigenmarken PFIFF und ARDILLA.
Die Strategie steht auch 2026 bei NORMA fest: Jeder Preisvorteil bei der Beschaffung der Artikel wird direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Bei NORMA gibt's weiterhin "Mehr fürs Geld", versprochen!
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick:
PFIFF, Cashew-Erdnuss Mix, Honig & Salz, 200 g
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
PFIFF, Cashew-Erdnuss Mix, Hot Chili, 200 g
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
PFIFF, Erdnüsse geröstet, gesalzen, 500 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
PFIFF, Erdnüsse geröstet, ungesalzen, 500 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
PFIFF, Erdnüsse im Teigmantel, Paprika, 200 g
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
PFIFF, Erdnüsse im Teigmantel, BBQ, 200 g
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
ARDILLA, Walnusskerne, naturbelassen, 200 g
Bislang: 3,59 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
ARDILLA, Walnüsse in der Schale, 1 kg
Bislang: 4,99 EUR
Jetzt: 4,49 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6201253
NORMA beweist erneut mit der vierten großen Preissenkung im noch jungen Jahr 2026, dass sich die Kundinnen und Kunden auf den Discounter aus Franken verlassen können. Nach Reis, Hackfleisch, Minutensteaks, Bratwurst und Kaffee gibt es pünktlich zur Ladenöffnung am Donnerstag, den 22.01.2026 neue, reduzierte Preise auf viele Nuss-Artikel der NORMA-Eigenmarken PFIFF und ARDILLA.
Die Strategie steht auch 2026 bei NORMA fest: Jeder Preisvorteil bei der Beschaffung der Artikel wird direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Bei NORMA gibt's weiterhin "Mehr fürs Geld", versprochen!
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick:
PFIFF, Cashew-Erdnuss Mix, Honig & Salz, 200 g
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
PFIFF, Cashew-Erdnuss Mix, Hot Chili, 200 g
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
PFIFF, Erdnüsse geröstet, gesalzen, 500 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
PFIFF, Erdnüsse geröstet, ungesalzen, 500 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
PFIFF, Erdnüsse im Teigmantel, Paprika, 200 g
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
PFIFF, Erdnüsse im Teigmantel, BBQ, 200 g
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
ARDILLA, Walnusskerne, naturbelassen, 200 g
Bislang: 3,59 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
ARDILLA, Walnüsse in der Schale, 1 kg
Bislang: 4,99 EUR
Jetzt: 4,49 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6201253
© 2026 news aktuell