Kehrtwende im Zollstreit: Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle des Grönland-Streits sind vorerst ausgesetzt. Nach einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte spricht Trump von einem Rahmen-Deal in Sachen Grönland. Die Märkte reagieren prompt: Aktien, Dollar und Anleihen drehen nach oben.Die Kehrtwende kam schneller als erwartet. US-Präsident Donald Trump hat die für den 1. Februar geplanten Strafzölle gegen mehrere europäische Länder überraschend ausgesetzt.
