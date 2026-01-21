Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 21 janvier/January 2026) - The common shares of Alaros Exploration Inc. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.
Alaros Exploration Inc. is a Canadian mineral exploration company focused on the acquisition and exploration of early-stage mineral properties in British Columbia. The Company's principal asset is the Birk Creek Property, located in the Kamloops Mining Division. Alaros is a reporting issuer in British Columbia.
_________________________________
Les actions ordinaires de Alaros Exploration Inc. ont été approuvées pour inscription à la CSE.
Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.
Alaros Exploration Inc. est une société canadienne d'exploration minière axée sur l'acquisition et l'exploration de propriétés minières en phase précoce en Colombie-Britannique. L'actif principal de la société est la propriété Birk Creek, située dans la division minière de Kamloops. Alaros est un émetteur inscrit en Colombie-Britannique.
|Issuer/Émetteur:
Alaros Exploration Inc.
|Security Type/Titre:
|Common Shares/Actions ordinaires
|Symbol(s)/Symbole(s):
|ALAR
|NV Issuer/Émetteur non Émergent:
|No/Non
|Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation:
|15 291 557
|Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission:
|13 904 557
|CSE Sector/Catégorie:
|Mining/Minier
|CUSIP:
|01165A 10 6
|ISIN:
|CA01165A 10 6 6
|Boardlot/Quotité:
|500
|Trading Currency/Monnaie de négociation:
|CDN$/$CDN
|Listing Date/Date de l'inscription:
|Le 26 JAN 2025
|Other Exchanges/Autres marches:
|N/A
|Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier:
|Le 31 octobre/October
|Transfer Agent/Agent des transferts:
|Integral Transfer Agency
The Exchange is accepting Market Maker applications for ALAR. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
Source: Canadian Securities Exchange (CSE)