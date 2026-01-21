illumynt gab heute die Beförderung von Chris Tejeda zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt, was das kontinuierliche Wachstum und die zunehmende globale Präsenz des Unternehmens widerspiegelt.

In seiner neuen Funktion wird Tejeda die globale Umsatzstrategie, das Kundenengagement und die strategischen Partnerschaften von illumynt leiten, da die Nachfrage nach sicheren, technologiebasierten IT-Asset-Disposition-Lösungen (ITAD) steigt.

"Chris hat maßgeblich dazu beigetragen, unsere Geschäftsstrategie an den sich wandelnden Bedarf von Hyperscale- und Unternehmenskunden anzupassen", sagte CEO Jörg Herbarth. "Da KI die Erneuerungszyklen von Infrastrukturen beschleunigt und die Anforderungen erhöht, die für Sicherheit und Compliance gelten, wird seine Führungskompetenz entscheidend dazu beitragen, illumynt mit Fokus, Transparenz und Kundenvertrauen zu skalieren."

Tejeda verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich Enterprise-Technologiedienstleistungen und hat maßgeblich zur jüngsten Dynamik von illumynt beigetragen, darunter ein deutliches Umsatzwachstum und die Erweiterung der fortschrittlichen Fähigkeiten in den Bereichen KI/GPU-Diagnostik, Automatisierung und Wertaufholung.

