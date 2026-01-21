Generix ist ein global tätiges Unternehmen für Geschäftssoftware mit einem weiten Portfolio an SaaS-Lösungen für die Lieferkette, Finanzen, Handel und B2B-Integration. Es gab bekannt, dass Ageneau Group, ein französisches Unternehmen für Transport, Logistik und Schulungen, sich für Generix WMS und TradeXpress entschieden hat, um die Prozesse in seinem Werk in Angers (Trélazé) zu modernisieren. Dessen Fläche beträgt 9.000 m², es ist mit modernster Technologie ausgestattet, einschließlich Automated Guided Vehicles (AGVs Fahrerlose Transportfahrzeuge).

"Wir benötigten ein leistungsstarkes und skalierbares Tool, das unseren Werten im Hinblick auf Zusammenhalt, Respekt und Innovation entspricht. Generix erfüllte unsere Erwartungen hundertprozentig und unterstützt uns kompetent und transparent", sagte Arnaud Ageneau, Co-Direktor für Prozesse, Einkauf und IT bei der Ageneau Group.

Um das Wachstum zu fördern und den wechselnden Bedürfnissen von Kunden gerecht zu werden, suchte die Ageneau Group nach einer Lösung zur Digitalisierung ihres Betriebs, die Workflows optimiert und seinen Teams eine fortschrittliche Logistik zur Verfügung stellt. Die Gruppe entschied sich für Generix WMS für das umfassende Lagermanagement und für TradeXpress für die Automatisierung der Kundendaten.

"Wir sind froh, die Ageneau Group in unserem WMS-Kundenkreis begrüßen zu dürfen. Das ist ein Vertrauensbeweis für Generix. Diese umfassende WMS-Lösung unterstützt mittelgroße Firmen durch erweiterte Automatisierung und Echtzeit-Sichtbarkeit der Lieferkette, um Raum, Ressourcen und Lager zu optimieren", sagte Sarah Azria, Direktor für die Lieferkette, EMEA Nord Asien-Pazifik.

Mit diesem Projekt setzt die Ageneau Group ihre langfristige Vision um, die untr anderem eine schnelle Eröffnung neuer Logistikstandorte und multimodale Transportallianzen (TMA) umfasst.

Über Ageneau Group

Ageneau Group ist mehr als nur ein Akteur in den Bereichen Transport, Logistik und Schulungen. Es handelt sich um ein wahres Familienunternehmen. Es wurde 1962 von Gustave Ageneau und seiner Frau Marie-Thérèse gegründet. Die Gruppe wuchs im Laufe der Jahre, gestützt durch seine Grundwerte: Zusammenhalt, Respekt und Innovation.

Heute beschäftigt Ageneau Group 580 engagierte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die eine gemeinsame Vision und anerkanntes Fachwissen verbinden. Das Familienunternehmen ist in der Region Pays de la Loire, der Umgebung von Paris und international stark vertreten, erwirtschaftet einen Umsatz von mehr als €102 Millionen und ist zu einem wichtigen Akteur in den Branchen Transport, Logistik und Schulungen geworden.

Die Gruppe wird nun gemeinsam vom Club des 5 (Guillaume und Arnaud Ageneau, Charlène Jaunay-Ageneau, Ludovic Bin und Alexandre Pasquier) geführt. Dies ist ein kollektives Governance-Modell, das der Familien-DNA des Unternehmens entspricht, wo Verantwortungsgefühl, eine gemeinsame strategische Vision und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen.

Neben den traditionellen Dienstleistungen bietet Ageneau Group auch unterschiedliche berufliche Trainingskurse in Cholet, Beaupréau und Angers. Dies beweist den Willen, Fähigkeiten weiterzugeben und sich für die langfristige Entwicklung der Branche zu engagieren.

Dank des beruflichen Fachwissens bietet die Gruppe ein breites Angebot an Dienstleistungen und nutzt Innovationen zu strategischen Zwecken, um Veränderungen im Markt vorherzusagen und maßgeschneiderte, leistungsstarke und zukunftsorientierte Lösungen zu entwickeln. mehr Informationen finden Sie unter:https://www.ageneau.fr/

Über Generix

Generix ist ein global tätiges SaaS-Unternehmen, das Unternehmen hilft, sich zu vernetzen, um digitale Verbindungen in digitale Werte zu verwandeln. Es bietet ein Portfolio von modernsten, KI-unterstützten Cloud-Lösungen und -Diensten, um kritische Operationen innerhalb der Lieferkette, des Finanzwesens und des Handels zu digitalisieren. Auch bietet es End-to-End-B2B-Integration und Lösungen für die Förderung der Zusammenarbeit, sodass Unternehmen in digitalen Handelsnetzwerken vertreten sind. Generix beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter, die mehr als 6.000 Kunden in mehr als 60 Ländern betreuen. Jedes Jahr bearbeitet das Unternehmen mehr als 17 Milliarden Mitteilungen, bereitet mehr als 600 Millionen Paletten vor, managt mehr als 800 Millionen Rechnungen und mehr als 1 Million Transportoperationen. Generix glaubt an das immense Wachstumspotenzial einer vernetzten Wirtschaft in einer nachhaltigen Welt. Hier finden Sie mehr Informationen:www.generixgroup.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260121682061/de/

Contacts:

Laurel Case

news@talesplash.com

+1 315-663-6780