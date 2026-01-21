Seine einst ambitionierten Elektro-Pläne hat Volvo etwas abgeschwächt, dennoch haben die Schweden bereits viele E-Autos im Angebot - mit Ausnahme der Mittelklasse. Mit der Vorstellung des EX60 erhält nun auch die 60er-Baureihe ihr erstes Elektromodell. Der EX60 ist zwar spät dran, kommt dafür mit einem interessanten Gesamtpaket bei der Technik. Wir waren bei der Weltpremiere des E-SUV in Stockholm dabei, haben mit CEO und CTO gesprochen und liefern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
