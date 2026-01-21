Übernahme integriert fortschrittliche SaaS-Funktionen für intelligentere, datengesteuerte HLK- und Kühlkettenlösungen

Copeland, ein globaler Anbieter von Kompressionstechnologien und Steuerungslösungen, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Bueno Analytics ("Bueno") geschlossen hat, einem in Australien ansässigen Unternehmen, das sich auf SaaS-Lösungen spezialisiert hat, die eingebettete KI und maschinelles Lernen nutzen, um Gebäudeanalysen, Energiemanagement und betriebliche Effizienz in gewerblichen Gebäuden und der Kühlkette zu ermöglichen. Die Plattform von Bueno wird weltweit an mehreren tausend Kundenstandorten eingesetzt und bietet umfassende Konnektivität, vollständige Transparenz des Portfolios und wichtige betriebliche Einblicke.

Gebäude sind für schätzungsweise 40 der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, wobei gewerbliche Gebäude und die Kühlkette einen erheblichen Anteil daran haben. Die Integration der Plattform von Bueno mit dem fundierten Fachwissen von Copeland wird eine leistungsstarke Suite von Funktionen bieten, darunter vorausschauende Wartung, Energiemanagement, Lecksuche, Tools zur Steigerung der Arbeitseffizienz und erweiterte Analysen. Zusammen werden diese Technologien den Kunden helfen, Energiesparpotenziale aufzudecken und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die sie benötigen, um ihre Anlagen effektiver und effizienter zu betreiben.

Kunden verlassen sich zunehmend auf datengestützte Dienste, um die Betriebszeit aufrechtzuerhalten, den Energieverbrauch zu senken und die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern. Diese Übernahme stärkt das Aftermarket-Portfolio von Copeland mit einer KI-gestützten Analyselösung, die darauf ausgelegt ist, den Gebäudebetrieb zu optimieren, messbare Leistungsverbesserungen zu erzielen und Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

"Durch diese Übernahme werden die Spitzentechnologien, das breite Aftermarket-Angebot und die starken Kundenbeziehungen von Copeland mit der bewährten KI-gestützten Plattform und den technischen Fähigkeiten von Bueno Analytics kombiniert", sagte Ross B. Shuster, CEO von Copeland. "Gemeinsam sind Copeland und Bueno hervorragend positioniert, um mit Hilfe fortschrittlicher Datenanalysen Kunden bei der Optimierung ihrer Betriebsabläufe und der Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks zu unterstützen."

Die kombinierten Fähigkeiten sollen den komplexen betrieblichen Anforderungen von verwalteten Gebäudeumgebungen gerecht werden und gleichzeitig den wachsenden Bedarf an vernetzten, skalierbaren und intuitiven Lösungen decken. Dieses innovative Angebot stärkt das Engagement von Copeland, die Energiewende voranzutreiben, Emissionen und Betriebskosten zu reduzieren und hochwertige verderbliche Güter durch innovative Technologien zu schützen.

"Wir sind stolz auf die von uns entwickelte Plattform und den Mehrwert, den sie unseren Kunden bietet", sagte Hugh Amoyal, CEO von Bueno Analytics. "Durch den Zusammenschluss mit Copeland können wir unsere Technologie mit deren Fähigkeiten, globaler Reichweite und Fachkompetenz integrieren und so neue Möglichkeiten schaffen, um Kunden bei der Verwaltung ihres Energieverbrauchs und der Optimierung der Gebäudeleistung zu unterstützen."

"Wir haben über ein Jahrzehnt damit verbracht, unsere weltweit führende Plattform zu entwickeln", fügte Leon Wurfel, Gründer von Bueno Analytics, hinzu. "Diese Zusammenarbeit wird nun sicherstellen, dass wir weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren können, um Kunden dabei zu helfen, schnell Emissionsreduktionen zu erzielen und die sich weltweit entwickelnden Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit zu bewältigen."

Die Übernahme soll vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erteilung bestimmter behördlicher Genehmigungen, in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2026 abgeschlossen werden. Diese Ankündigung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die geplante Übernahme und die erwarteten Vorteile. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Marktbedingungen oder anderen Faktoren abweichen. Bueno Analytics wird bis zum Abschluss der Transaktion als unabhängiges Unternehmen weitergeführt. Copeland übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

Über Copeland:

Copeland ist ein weltweit führender Anbieter von Kompressionstechnologien und Steuerungslösungen mit einer globalen installierten Basis von mehr als 200 Millionen Einheiten. Wir bieten Zuverlässigkeit und Innovation in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HVAC), Kühlkette und industrielle Anwendungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung und 18.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern treiben wir die Energie- und Kältemittelwende voran und schützen gleichzeitig hochwertige, verderbliche Produkte in globaler Partnerschaft mit unseren Kunden, um ihnen zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit zu verhelfen. Weitere Informationen finden Sie unter copeland.com.

