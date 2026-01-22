EQS-Ad-hoc: Adtran Holdings, Inc. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Adtran Holdings, Inc.: Vorläufige Umsatzerlöse liegen über der bisherigen Prognosespanne für Q4 2025 und der Non-GAAP Gewinn pro Aktie übersteigt die Analystenschätzungen für Q4 2025



Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 ADTRAN Holdings, Inc.: Vorläufige Umsatzerlöse liegen über der bisherigen Prognosespanne für Q4 2025 und der Non-GAAP Gewinn pro Aktie übersteigt die Analystenschätzungen für Q4 2025 Huntsville, Alabama (Vereinigte Staaten von Amerika). 21. Januar 2026 (CT). Im Rahmen der Erstellung des Berichts für das vierte Quartal 2025 sowie das Geschäftsjahr 2025 der ADTRAN Holdings, Inc. ("ADTRAN Holdings" oder die "Gesellschaft") (NASDAQ: ADTN; FSE: QH9) hat die Gesellschaft heute bezüglich dem vierten Quartal 2025 festgestellt, dass die vorläufigen U.S.-GAAP Umsatzerlöse über der bisherigen Prognosespanne liegen und der Non-GAAP Gewinn pro Aktie die aktuellen Analystenschätzungen übersteigt. Die vorläufigen ungeprüften Ergebnisse waren wie folgt: Die vorläufigen U.S.-GAAP Umsatzerlöse für das vierte Quartal 2025 lagen zwischen $290,0 Millionen und $293,0 Millionen und damit über der bisherigen Prognosespanne von $275 Millionen bis $285 Millionen.

Der vorläufige Non-GAAP Gewinn pro Aktie für das vierte Quartal 2025 lag über der aktuellen Analystenschätzung in Höhe von $0,08 pro Aktie, auch wenn die Gesellschaft vor Abschluss der Quartals- und Jahresabschlussarbeiten nicht in der Lage ist, die Abweichung zu benennen.

Die vorläufige Non-GAAP operative Marge lag zwischen 6,0% und 6,9% und bleibt damit innerhalb der bisherigen Prognosespanne von 3,5% bis 7,5%. Die Abweichung von der Prognose bezüglich der Umsatzerlöse und von den Analystenschätzungen im Hinblick auf den Non-GAAP Gewinn pro Aktie resultieren aus stark positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und einer höheren Nachfrage für unsere Produkte und Dienstleistungen durch Kunden während des vierten Quartals 2025. Die Informationen in dieser Ad-hoc-Meldung basieren ausschließlich auf ungeprüften Ergebnissen. Die Non-GAAP operative Marge (diese wird berechnet, indem das Non-GAAP operative Betriebsergebnis durch den U.S.-GAAP Umsatzerlös dividiert wird) ist eine Non-GAAP-Finanzkennzahl (d.h. ein angepasster Wert). Überleitungen zwischen dem operativen Betriebsergebnis (-verlust) und der operativen Marge für das zweite Quartal gemäß den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (U.S.-GAAP) und dem (angepassten) Non-GAAP operativen Betriebsergebnis bzw. der Non-GAAP operativen Marge sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Die endgültigen Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 und das Geschäftsjahr 2025 werden nach U.S.-Börsenschluss am Mittwoch, den 25. Februar 2026 (Central Time) bzw. vor Börseneröffnung am Dienstag, den 26. Februar 2026 (Mitteleuropäischer Zeit) unter https://investors.adtran.com/ veröffentlicht. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die in dieser Ad-hoc-Meldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen auch an der Verwendung von Wörtern wie "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "voraussehen", "werden", "können", "könnten" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen zur Erwartung der Geschäftsleitung zu den finalen Umsatzerlösen der Gesellschaft, der finalen U.S.-GAAP und Non-GAAP operativen Marge und dem finalen Non-GAAP Gewinn pro Aktie für das vierte Quartal 2025 und das Geschäftsjahr 2025. Darüber hinaus kann ADTRAN Holdings durch seine Geschäftsleitung von Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete öffentliche Aussagen zu den hier beschriebenen Themen machen. Sämtliche solcher zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur auf das Datum dieser Ad-hoc-Meldung und ADTRAN Holdings ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise Schätzungen und spiegeln die bestmögliche Einschätzung des Managements auf der Grundlage aktueller Informationen wider. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Obwohl es unmöglich ist, alle diese Faktoren zu identifizieren, können Faktoren, die dazu geführt haben und in Zukunft dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den von ADTRAN Holdings geschätzten abweichen, unter anderem sein: (i) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, die in unserem Kreditvertrag vereinbarten Auflagen weiterhin einzuhalten und die Zahlungsverpflichtungen aus diesem Kreditvertrag und unseren Wandelschuldverschreibungen zu erfüllen sowie die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Minderheitsaktionären der Adtran Networks SE ("Adtran Networks") gemäß dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und Adtran Networks ("BGAV") und die Zahlungen an Adtran Networks zum Verlustausgleich gemäß BGAV zu erfüllen; (ii) das Risiko von Umsatzschwankungen aufgrund langwieriger Verkaufs- und Genehmigungsprozesse, die von großen und anderen Dienstleistern für neue Produkte verlangt werden, sowie von verändertem Verhalten unserer Kunden bezüglich ihrer Ausgaben; (iii) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit unserem Inventar-Prozess und unserer Fähigkeit, zur Anpassung an die Kundennachfrage; (iv) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit unserem Verschuldensgrad und unserer Fähigkeit, Liquidität zu generieren; (v) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit anhaltenden erheblichen Schwächen in unserer internen Kontrolle der Finanzberichterstattung; (vi) Risiken aufgrund von Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und der Finanz-, Steuer- und Handelspolitik, einschließlich der Zollpolitik; (vii) Risiken, die von potenziellen Verletzungen von Informationssystemen und Cyber-Angriffen ausgehen; (viii) das Risiko, dass die Gesellschaft nicht in der Lage sein könnte, effektiv zu konkurrieren, auch durch Produktverbesserungen und -entwicklung ;und (ix) andere Risiken, die in den von der Gesellschaft bei der U.S.-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich des zuletzt veröffentlichten Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 beendete Jahr in der aktuellen Fassung, und unserer Quartalsberichte auf Formular 10-Q für die am 31. März 2025, am 30. Juni 2025 und am 30. September 2025 beendeten Quartale aufgeführt sind. Weiterhin sind die in dieser Ad-hoc-Meldung enthaltenen Finanzkennzahlen eine vorläufige Schätzung vorbehaltlich unserer internen Kontrollen und Verfahren und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, unter anderem, in Bezug auf Veränderungen durch Anpassungen zum Quartalsende. Jegliche Abweichung zwischen den tatsächlichen Finanzergebnissen der Gesellschaft und den hierin enthaltenen, vorläufigen Spannen für den Umsatzerlös können erheblich sein. Erläuterung der Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen Die nachstehende Tabelle enthält eine Überleitung des operativen Betriebsergebnisses (-verlusts) und der operativen Marge, wie sie nach den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen in den Vereinigten Staaten ("U.S.-GAAP") ausgewiesen wird, zum Non-GAAP operativen Betriebsergebnis bzw. zur Non-GAAP operativen Marge. Beim Non-GAAP operativen Betriebsergebnis (-verlust) werden akquisitionsbedingte Aufwendungen, Abschreibungen und Anpassungen (bestehend aus immateriellen Abschreibungen auf Auftragsbestände, Abschreibungen auf Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von Inventar, entwickelte Technologien, Kundenbeziehungen und Markennamen, die im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen erworben wurden), aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Anpassungen für aufgeschobene Vergütungen sowie bestimmte einmalige Honorare und andere Aufwendungen nicht berücksichtigt. Diese Kennzahlen werden von der Geschäftsleitung in unseren laufenden Planungs- und jährlichen Budgetierungsprozessen verwendet. Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass die Darstellung dieser Non-GAAP-Kennzahlen in Kombination mit der Darstellung der am ehesten vergleichbaren U.S.-GAAP-Finanzkennzahlen für das Gesamtverständnis der laufenden operativen Leistung der Gesellschaft von Vorteil ist. Diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit oder als Alternative zu U.S.-GAAP erstellt und sollte daher nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer nach U.S.-GAAP ausgewiesenen Ergebnisse betrachtet werden. Darüber hinaus sind diese von uns berechneten Non-GAAP-Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen berechneten Kennzahlen vergleichbar. Überleitung vom vorläufigen U.S.-GAAP operativen Betriebsergebnis (-verlust) und der vorläufigen operativen Marge zum vorläufigen Non-GAAP operativen Betriebsergebnis und zur vorläufigen Non-GAAP operativen Marge (Ungeprüft) (in Millionen) Dreimonatszeitraum

bis zum

31. Dezember 2025

erwartete Spanne Gesamte Umsatzerlöse $290,0 - $293,0 Operatives Betriebsergebnis (-verlust) $4,0 - $5,0 Erwerbsbezogene Ausgaben, Abschreibungen und Anpassungen (1) $11,4 - $12,0 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung $1,0 - $1,6 Restrukturierungsaufwand -- Anpassungen für aufgeschobene Vergütungen (2) $(0,6) - $(1,0) Ausgaben für Honorare und Sonstiges (3) $1,5 - $2,5 Non-GAAP Betriebsergebnis $17,3 - $20,1 Operative Marge 1,4% - 1,7% Non-GAAP operative Marge 6,0% - 6,9% (1) Beinhaltet die immaterielle Abschreibung von Auftragsbeständen, Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von Inventar, entwickelten Technologien, Kundenbeziehungen und Markennamen, die im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworben wurden. Wir tragen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abschreibung immaterieller Vermögenswerte und schließen diese Aufwendungen für die Berechnung unserer Non-GAAP-Kennzahlen aus. Diese Aufwendungen werden erheblich durch den Zeitpunkt und den Umfang unserer Akquisitionen beeinflusst. Wir schließen diese Aufwendungen bei der Berechnung unserer Non-GAAP-Kennzahlen vor allem deshalb aus, weil es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt und unsere internen Benchmarking-Analysen zeigen, dass viele Branchenakteure und Wettbewerber Non-GAAP-Finanzkennzahlen ohne Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte ausweisen. Obwohl dies keinen direkten Einfluss auf unsere Liquiditätslage hat, kann der Wertverlust immaterieller Vermögenswerte im Laufe der Zeit einen wesentlichen Einfluss auf die entsprechende GAAP-Ergebniskennzahl haben. (3) Beinhaltet nicht zahlungswirksame Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Kapitalbeteiligungen, die im Rahmen des Programms zur aufgeschobenen Vergütung von bestimmten Mitarbeitern der Adtran Holdings, Inc. gehalten werden, die in der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung unter Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen sind. (4) Beinhaltet Honorare im Zusammenhang mit einem internen Ermittlungsverfahren, eine Rückstellung für Anpassungen eines Vorsorgeplans sowie Gebühren im Zusammenhang mit anderen einmaligen Honoraren und Betriebsausgaben. Veröffentlicht von Adtran Holdings, Inc. www.adtran.com Für Medien Gareth Spence +44 1904 699 358 public-relations@adtran.com Mitteilende Person und Investorenkontakt Peter Schuman, IRC +1 256 963 6305 investor.relations@adtran.com



