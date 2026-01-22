EQS-News: Unbox Robotics / Schlagwort(e): Finanzierung/Personalie

Unbox Robotics sichert sich 28 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-Finanzierung unter der Führung von ICICI Venture



22.01.2026 / 03:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Das Unternehmen wird die Mittel verwenden, um die Führungs- und Ingenieurteams zu stärken, die Produktentwicklung zu beschleunigen sowie die Marktpräsenz in Indien und weltweit zu erweitern.

Das Unternehmen hat im Rahmen der Transaktion außerdem durch sein ESOP-Programm bedeutende Liquidität für die Beschäftigten geschaffen. PUNE, Indien, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Unbox Robotics , ein führendes Unternehmen im Bereich der Lieferketten-Robotik, gab heute bekannt, sich in einer Serie-B-Finanzierungsrunde, die von ICICI Venture und Redstart Labs (Infoedge), mit Co-Investitionen von F-Prime, 3one4 Capital, Navam Capital, Force Ventures und anderen bestehenden Investoren angeführt wurde, 28 Mio. US-Dollar (243 Mio. INR) gesichert zu haben. Diese Finanzierungsrunde, die eine Mischung aus Primär- und Sekundärkapital umfasst, wird zur Stärkung der Führungs- und Ingenieurteams, zur Beschleunigung der Entwicklung neuer Produkte sowie zur Ausweitung der Marktpräsenz in Indien und ausgewählten internationalen Märkten eingesetzt. Diese Kapitalbeschaffung stellt einen wichtigen Schritt für Unbox Robotics dar, da das Unternehmen seine Mission, Lager- und Logistikprozesse durch intelligente Robotik und Automatisierung zu verändern, weiter vorantreibt. Im Rahmen der Transaktion schuf das Unternehmen über sein ESOP-Programm auch bedeutungsvolle Liquidität für Beschäftigte. Unbox Robotics wurde mit der Vision gegründet, die Intralogistik durch intelligente Automatisierung zu transformieren. Das Unternehmen entwickelt und implementiert modulare Robotersysteme, die eine schnellere, skalierbare sowie effizientere Auftragsabwicklung für Unternehmen ermöglichen. Die Plattform von Unbox Robotics kombiniert firmeneigene Software für Schwarmintelligenz mit modularer 3D-Robotersortierhardware, die großen Roboterflotten ermöglicht, sich dynamisch zu koordinieren und den Durchsatz mit minimaler fest installierter Infrastruktur zu steigern. Das Unternehmen hat einen wachsenden Kundenstamm in Europa, den Vereinigten Staaten sowie in Indien aufgebaut und unterstützt globale E-Commerce-, Einzelhandels- sowie Drittlogistikunternehmen. Die Unterstützung durch ICICI Venture ist eine eindeutige Bestätigigung für die Technologie von Unbox Robotics, die Kundenbindung sowie die langfristige Vision. ICICI Venture bringt umfassende institutionelle Expertise, starke Governance-Kompetenz sowie eine gemeinsame Überzeugung von der Bedeutung von Automatisierung für skalierbare, effiziente Lieferketten mit und ist damit ein idealer Partner für die nächste Wachstumsphase von Unbox Robotics. Pramod Ghadge, Gründer und Geschäftsführer von Unbox Robotics, sagte: "Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für Unbox Robotics. Die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Investoren sowie die Ergänzung durch ICICI Venture als unser Hauptinvestor und F-Prime, die sich der Runde aus den USA anschließen, stärken unsere Fähigkeit, schneller zu skalieren. Mit mehr als verfünffachtem Wachstum sowie höherer Rentabilität gegenüber dem Vorjahr bauen wir nun die Skalierung unserer Produkte in den wichtigsten globalen Märkten weiter aus. Wir planen, dieses Kapital zu nutzen, um ein erstklassiges Team aufzubauen, die Entwicklung neuer Produkte zu beschleunigen und unsere Präsenz in wichtigen Märkten zu erweitern, da die Nachfrage nach Lagerautomatisierung weiter steigt." Sharad Malpani, Direktor bei ICICI Venture und Co-Leiter des IVen Amplifi Fund, sagte: "Wir freuen uns, mit Unbox Robotics in dieser Phase des Wachstums zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen hat sich durch eine starke Leistung, differenzierte Technologie und ein klares Verständnis der Kundenbedürfnisse im Bereich der Logistik- und Intralogistik-Automatisierung ausgezeichnet. Wir glauben, dass Unbox Robotics gut positioniert ist, um eine führende Rolle bei der Ermöglichung effizienter, skalierbarer Lagerprozesse in Indien und weltweit zu spielen." Vibhore Sharma, Direktor bei Redstart Labs (Infoedge), sagte: "Unbox Robotics hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, technische Innovationen auf der Grundlage von Erkenntnissen in eine sinnvolle Vermarktung umzusetzen. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen beim Eintritt in seine nächste Phase zu unterstützen." Sanjay Aggarwal, Venture Partner bei F-Prime, sagte: "Unbox Robotics ist eines der führenden Robotikunternehmen, das aus Indien kommt und dem globalen Markt erstklassige Lösungen bietet. Wir sind immer wieder beeindruckt von ihren innovativen Produkten, ihrer unnachgiebigen Umsetzung sowie ihrer Fähigkeit, bewährte Lösungen mit hohem ROI für einige der anspruchsvollsten Kunden der Welt zu liefern. Wir freuen uns darauf, mit dem Team in der nächsten Wachstumsphase zusammenzuarbeiten." Medienkontakt: hello@unboxrobotics.com Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2865267/Unbox_Robotics_Leadership.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/unbox-robotics-sichert-sich-28-millionen-us-dollar-in-einer-serie-b-finanzierung-unter-der-fuhrung-von-icici-venture-302667459.html



22.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News