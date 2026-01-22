Es herrscht eine seltsame Diskrepanz an den globalen Energiemärkten, die nirgendwo so greifbar ist wie an der Ostküste Australiens. Während Politiker und ESG-Fonds jahrelang den Abgesang auf fossile Brennstoffe probten, holt die Realität die Wirtschaft nun mit voller Härte ein. In den Handelsräumen von Sydney bis Perth hat sich die Stimmung gedreht. Es herrscht wieder Goldgräberstimmung - es geht um Erdgas. Marktbetreiber AEMO warnt in seinem "Gas Statement of Opportunities 2025" fast schon alarmistisch vor einer Versorgungslücke. Gas-Explorer wie Omega Oil & Gas oder Elixir Energy sind bereits stark gestiegen. Doch abseits der naheliegenden Investments, entsteht beim Wasserstoff-Unternehmen Pure One eine klassische Arbitrage-Situation, die vom breiten Markt noch weitgehend ignoriert wird. Das Unternehmen bereitet den Spin-Off seiner Gas-Sparte vor, und ein detaillierter Vergleich mit den Peers legt den Schluss nahe, dass Investoren dieses Asset derzeit nahezu kostenlos erhalten - ein Geschenk für alle, die Bilanzen lesen können.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de