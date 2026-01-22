Die saudische Delegation beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) 2026 gab heute eine Reihe von Ankündigungen bekannt, die darauf abzielen, dringende globale Herausforderungen anzugehen.

Her Royal Highness Ambassador Reema Bandar Al-Saud, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to the United States of America, announced at the World Economic Forum Annual Meeting that Saudi Arabia will host the first Global Coral Reef Summit in 2026 (Photo: AETOSWire)

Ihre Königliche Hoheit Botschafterin Reema Bandar Al-Saud, Botschafterin des Königreichs Saudi-Arabien in den Vereinigten Staaten von Amerika, kündigte an, dass Saudi-Arabien 2026 den ersten Globalen Korallenriff-Gipfel ausrichten wird, um globale Führungspersönlichkeiten, Forschende und Investoren zusammenzubringen, um Lösungen für den Schutz und die Wiederherstellung von Korallenriff-Ökosystemen zu entwickeln.

Der Gipfel wird sich mit zentralen Herausforderungen sowie politischen und regulatorischen Lücken befassen, wissenschaftlich fundierte Lösungen entwickeln und nachhaltige Finanzierungs- und Investitionsmechanismen vorantreiben, um den Schutz und die Wiederherstellung von Korallenriffen zu skalieren.

Aufbauend auf dem Aufruf zu einem konstruktiven Dialog in einer Ära der Fragmentierung sagte Seine Exzellenz Ahmed A. Alkhateeb, Minister für Tourismus: "Tourismus bringt Frieden in einer Zeit, in der er gebraucht wird er verbindet Menschen und fördert den Dialog. Tourismuswachstum ist gut für den Frieden, es ist gut für die Menschen, gut für die Jugend und gut für Frauen."

Zu den Ambitionen des Königreichs, ein globales Zentrum für KI zu werden, kommentierte Seine Exzellenz Abdullah A. Alswaha, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie: "Die Saudi Vision 2030 drehte sich um wirtschaftliche Diversifizierung und die Stärkung der Jugend. Heute haben wir 56 nicht-ölbasierte Beiträge zum BIP erreicht, und in Bezug auf Talente und Jugend hat sich unsere Technologiekraft dramatisch erhöht."

Früher am Tag kündigten HUMAIN und der Nationale Infrastruktur-Fonds ("Infra") eine strategische Finanzierungsrahmenvereinbarung von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Expansion von KI- und digitalen Infrastrukturprojekten im Königreich an. Die Vereinbarung skizziert unverbindliche Finanzierungskonditionen für die Entwicklung von bis zu 250 MW Hyperscale-KI-Rechenzentrumskapazität durch HUMAIN.

Die Präsidentschaft der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) COP16 startete auch den Business4Land (B4L) Champions' Council. Diese hochrangige Koalition bringt CEOs, Nachhaltigkeitsführer, Investoren und politische Entscheidungsträger zusammen, um die Landwiederherstellung zu beschleunigen, die Landdegradation zu bekämpfen und die Dürre-Resilienz zu stärken.

Das Ministerium für Industrie und Mineralressourcen (MIM) kündigte in Zusammenarbeit mit dem WEF das Lighthouse Operating System an, ein landesweites Rahmenwerk zur Beschleunigung der Transformation der Fertigung. Diese Initiative, die in Partnerschaft mit dem Advanced Manufacturing and Production Centre (AMPC) des WEF entwickelt wurde, zielt darauf ab, die Wirtschaft des Königreichs zu diversifizieren, robuste nicht-ölbasierte Industrien aufzubauen und Saudi-Arabien als globales Zentrum für fortschrittliche Fertigung und Logistik zu positionieren.

MIM und das WEF kündigten am Rande des Future Minerals Forum, das in der Woche vor dem Jahrestreffen des WEF stattfand, eine Kooperationsvereinbarung an. Die Vereinbarung läuft bis September 2027 und zielt darauf ab, die Bemühungen zur Stärkung von Partnerschaften rund um kritische Mineralien zu vereinen, die für Energie und andere Technologien erforderlich sind. Dies trägt zur Sicherstellung einer widerstandsfähigen, nachhaltigen und verantwortungsvollen Mineralienversorgung bei, die mit den industriellen Zielen und dem Energiewandel im Einklang steht. Gemäß der Vereinbarung wird die Initiative von einem gemeinsamen Exekutivausschuss überwacht, der aus Vertretern des Ministeriums und des WEF besteht.

