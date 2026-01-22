FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 4. Februar 2026





DONNERSTAG, DEN 22. JANUARTERMINE UNTERNEHMEN07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen08:00 GBR: Associated British Foods (ABF), Trading Update 08:00 SWE: Investor, Jahreszahlen12:30 USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung22:00 USA: Alcoa, Q4-Zahlen22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen22:05 USA: Capital One Financial, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR00:50 JPN: Handelsbilanz 12/2510:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid10:00 POL: Industrieproduktion 12/2510:00 POL: Erzeugerpreise 12/2511:00 EUR: Öffentlicher Schuldenstand Q3/2512:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll vom 17./18.12.2514:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)14:30 USA: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)16:00 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 11/2516:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (vorab)16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)SONSTIGE TERMINE11:00 DEU: Pressegespräch BNP Paribas Real Estate zu Marktdaten Gewerbeimmobilien Frankfurt Jahr 2025, Frankfurt/M.

CHE/USA: US-Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird wirksam, Genf/Washington

CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

FREITAG, DEN 23. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/26

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/25

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 11/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 1/26

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 RUS: Handelsbilanz 11/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und Wiedereröffnungsfeier von Schloss Waldthausen, Budenheim

CHE: Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

MONTAG, DEN 26. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen

22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen



USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 12/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/25

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten, Hamburg

10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg

DIENSTAG, DEN 27. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/25

08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen

09:00 GBR: Reckitt Benckiser, außerordentliche Hauptversammlung 12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen

12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

12:00 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen

12:55 USA: RTX (vormals Raytheon), Q4-Zahlen

13:00 DEU: Invesco, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

13:45 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen

22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen

USA: Paccar, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26

02:45 CHN: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 07:00 CHN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/26

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/26



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: «Handelsblatt»-Energiegipfel u.a. mit Wirtschaftsministerin Reiche, Berlin +9.40 Uhr Keynote Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche + 10:05 Uhr: Energieversorgung im Wandel, u.a. mit RWE-Chef Markus Krebber und Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur

11:00 DEU: Online-Pk der Stiftung Offshore Windenergie «Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2025», Hamburg

11:00 DEU: Online-Pk Bilanz nach 15 Jahren erster deutscher Offshore-Windpark Alpha Ventus, Bremerhaven

15:00 DEU: Neujahrsgipfel des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Report der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) 2026, Berlin u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)

MITTWOCH, DEN 28. JANUARTERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen10:30 GBR: Imperial Brands, Hauptversammlung12:30 USA: GE Vernova, Q4-Zahlen12:00 USA: Danaher, Q4-Zahlen13:00 USA: AT&T, Q4-Zahlen22:00 USA: Starbucks, Q1-Zahlen22:00 USA: IBM, Q4-Zahlen22:00 USA: Lam Research, Q2-Zahlen22:05 USA: Microsoft, Q2-Zahlen22:05 USA: Tesla, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Capital Markets Day

USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen

USA: General Dynamics, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 1/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/26

10:00 ITA: Economic Sentiment 1/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 1/26

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/25

15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Baugenehmigungen 11/25 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed-Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Energiegipfel, Berlin

14.30 Uhr Rede Bundesumweltminister Carsten Schneider



10:00 DEU: Pk Finanzaufsicht Bafin: «Risiken im Fokus 2026», Frankfurt/M.

12:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt zur Frage, ob eine gewinnbringende Untervermietung einer Wohnung zulässig ist, Karlsruhe

15:00 DEU: Lufthansa-Tochter Discover stellt neue Kabinenausstattung (ab 2027) für die Langstrecken-Flugzeuge vor - hybrid mit CEO Ulrich Lindner, Frankfurt

DONNERSTAG, DEN 29. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung, Q4-Zahlen (detailliet)

06:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (7.00 Analystenkonferenz, 10.00 Pressekonferenz) 06:00 CHE: Bucher, Q4-Umsatz

06:30 SWE: Nordea Bank, Jahreszahlen

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen 06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 Pressekonferenz, 11.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen

07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen

07:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen (11.00 Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Glencore, Q4-Umsatz

07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen

07:00 LUX: Eurofins Scientific, Jahreszahlen

07:30 NLD: ING Groep, Jahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen (14.30 Analystenkonferenz) 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Secunet Security, vorläufige Jahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen

08:00 SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen

12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen

12:30 USA: Valero Energy, Q4-Zahlen

12:30 USA: International Paper, Q4-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen

13:00 USA: Sherwin-Williams, Q4-Zahlen

13:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q4-Zahlen

13:00 USA: Comcast, Q4-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen

18:00 DEU: Schaeffler, Pre-close call

22:00 USA: ResMed, Q2-Zahlen

22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q1-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 CHE: Handelsbilanz 12/25

08:30 HUN: Handelsbilanz 12/25

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz - Umfrage 1/26

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/25

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: Geldmenge M3, 12/25

11:00 BEL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 11/25

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)

11:30 BEL. Verbraucherpreise 1/26

14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/25 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 11/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (endgültig) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Konferenz der Versicherungsaufsicht EIOPA, Frankfurt/M.

10:30 BEL: Jahrespressekonferenz der Europäischen Investitionsbank, Brüssel

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026, Brüssel

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Strategie für Asly- und Migrationspolitik vor, Brüssel

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel



FREITAG, DEN 30. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FIN: Elisa, Jahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (14.00 Telefonkonferenz) 07:30 SWE: SKF, Jahreszahlen

07:30 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

07:30 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

07:30 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

09:00 ESP: CaixaBank, Jahreszahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum

11:00 DEU: Bosch, vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2025 11:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen

12:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/25

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/25 (vorab)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/25

07:30 FRA: Konsumausgaben 12/25

07:30 FRA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 1/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/25

09:00 CHE: KOF Frühindikator 1/26

08:30 HUN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/25

09:00 CZS: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUS: Erzeugerpreise 12/25

09:00 AUS: BIP Q4/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 ESP: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 NLD: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 1/26 10:00 ITA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/25

11:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (vorab)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/25

12:00 IRL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 12/25

14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/25

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/26



SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Humboldt-Rede zu Europa mit dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes, Koen Lenaerts, zu «Citizenship in Motion: Striking the balance between Union and Nation», Berlin





MONTAG, DEN 2. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

USA: Palantir, Q4-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe (1/26) 2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Eröffnung Niedax Technologie Campus mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Neustadt (Wied) Die Niedax Group ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller für Kabelverlegesysteme. + 14.45 Eröffnungsfeier mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Vortrag von Schnieder und Rede Merz

BEL: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Brüssel

18:00 DEU: Jahresempfang Wirtschaft Industrie- und Handelskammer Rheinhessen u.a. mit dem ehemaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker als Gast Auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD), wird erwartet.

19:00 DEU: Neujahrsempfang Deutsche Börse, Frankfurt

Als Gastredner wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet.

DIENSTAG, DEN 3. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz

07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Jahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q4-Zahlen

09:00 DEU: KSB, Q4-Umsatz

12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen

13:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen

22:00 USA: AMD, Q4-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q4-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Hauptversammlung

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 1/26



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 1/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 12/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Erste Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie, Hannover CYP: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten, Lefkosia

MITTWOCH, DEN 4. FEBRUARTERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen07:00 CHE: UBS, Jahreszahlen07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen07:00 NOR: Equinor, Jahreszahlen07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen07:00 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen07:30 AUT: OMV, Jahreszahlen07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen07:30 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen07:30 NOR: DNB ASA, Jahreszahlen07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen08:00 GBR: YouGov, Q2-Umsatz08:00 GBR: GSK, Jahreszahlen08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Dezember 2025 und Gesamtjahr 2025, Frankfurt/M. 10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung11:45 USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen12:30 USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen13:30 USA: Cummins, Q4-Zahlen13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen22:30 GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen22:30 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog China Dienste 1/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 AUS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 1/26

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 1/26

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/25

11:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 1/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Services Index 1/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Jahres-Medienkonferenz Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Berlin

09:00 DEU: Zweitägiges Gipfeltreffen der «Weltmarktführer» der «Wirtschaftswoche» in Schwäbisch Hall unter dem Motto «Von den Besten lernen», Schwäbisch Hall

10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk KfW-Bankengruppe (hybrid) mit KfW-Vorstandschef Stefan Wintels, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahres-Pk Sparkassenverband Baden-Württemberg, Stuttgart

11:00 DEU: Jahresgespräch der Flensburger Brauerei, Flensburg

13:00 DEU: Pk der Telekom und NVIDIA zur Eröffnung der KI-Fabrik «Industrial AI Cloud», München U.a. mit Teilnahme von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Telekom CEO Tim Höttges

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi