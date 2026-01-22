21. Januar 2026 BitGo Holdings, Inc. ("BitGo"), das Unternehmen für digitale Vermögenswerte-Infrastruktur, gab heute den Preis seines Börsengangs von insgesamt 11.821.595 Stammaktien der Klasse A zu einem öffentlichen Angebotspreis von $18,00 je Aktie bekannt.

Das Angebot besteht aus 11.026.365 Stammaktien der Klasse A, die von BitGo angeboten werden, sowie aus 795.230 Stammaktien der Klasse A, die von bestimmten bestehenden Aktionären von BitGo angeboten werden. BitGo erhält keine Erlöse aus dem Verkauf der Aktien durch die veräußernden Aktionäre. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat BitGo den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 1.770.000 zusätzliche Stammaktien der Klasse A zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich Emissionsabschlägen und Provisionen zu erwerben.

Der Handel der Aktien an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol "BTGO" wird voraussichtlich am 22. Januar 2026 beginnen. Der Abschluss des Angebots wird für den 23. Januar 2026 erwartet.

Über BitGo

BitGo ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte-Infrastruktur und bietet Verwahrungs-, Wallet-, Staking-, Handels-, Finanzierungs-, Stablecoin- und Abwicklungsdienstleistungen aus regulierten Cold-Storage-Umgebungen an. Seit 2013 konzentriert sich BitGo darauf, den Übergang des Finanzsystems zu einer digitalen Vermögensökonomie zu beschleunigen. BitGo verfügt über eine globale Präsenz und mehrere regulierte Einheiten, darunter BitGo Bank Trust, National Association, eine bundesstaatlich lizenzierte Digital-Asset-Bank. Heute betreut BitGo Tausende von Institutionen sowie Millionen von Investoren weltweit.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260121606574/de/

Contacts:

KONTAKTE



Investor Relations

investors@BitGo.com



Medienkontakt

press@BitGo.com