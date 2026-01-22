Anzeige
Gold über 4.862 USD - auf dem Weg zu 5.000 USD: Warum A2 Gold jetzt in eine neue Liga aufsteigt
Dow Jones News
22.01.2026 06:33 Uhr
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. Januar

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. Januar 

=== 
  00:50 JP/Handelsbilanz Dezember 
     PROGNOSE: +356,1 Mrd JPY 
     zuvor:  +322,2 Mrd JPY 
     Export: +6,1% gg Vj 
     zuvor: +6,1% gg Vj 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Bank Rate 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor: 4,00% 
  11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q 
  11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q 
  12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, Januar 
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q 
  13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 17./18. Dezember 
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:  +4,3% gg Vq 
     1. Veröff.: +4,3% gg Vq 
     2. Quartal: +3,8% gg Vq 
     BIP-Deflator 
     PROGNOSE:  +3,8% gg Vq 
     1. Veröff.: +3,8% gg Vq 
     2. Quartal: +2,1% gg Vq 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 208.000 
     zuvor:  198.000 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar 
     PROGNOSE: -13,0 
     zuvor:  -13,1 
*** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen November 
     Ausgaben / Einkommen 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm 
     September: +0,3% gg Vm/+0,4% gg Vm 
     PCE-Preisindex / Gesamtrate 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     September: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     PCE-Preisindex / Kernrate 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     September: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
  20:00 US/Börsenaufsichtsbehörde der USA (SEC), Geschlossenes Treffen 
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q 
  22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
