DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. Januar

=== 00:50 JP/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: +356,1 Mrd JPY zuvor: +322,2 Mrd JPY Export: +6,1% gg Vj zuvor: +6,1% gg Vj 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 4,00% 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, Januar *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 17./18. Dezember *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +4,3% gg Vq 1. Veröff.: +4,3% gg Vq 2. Quartal: +3,8% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,8% gg Vq 1. Veröff.: +3,8% gg Vq 2. Quartal: +2,1% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 208.000 zuvor: 198.000 *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar PROGNOSE: -13,0 zuvor: -13,1 *** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen November Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm September: +0,3% gg Vm/+0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj September: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj September: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 US/Börsenaufsichtsbehörde der USA (SEC), Geschlossenes Treffen *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

