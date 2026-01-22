EQS-News: Preply / Schlagwort(e): Private Equity

Die von WestCap angeführte Series-D-Finanzierungsrunde bewertet das Unternehmen mit 1,2 Milliarden US-Dollar und markiert das nächste Kapitel für personalisiertes, hochwertiges Lernen in großem Maßstab NEW YORK, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Preply , die Nr. 1 unter den globalen Marktplätzen im Bereich Sprachenlernen, gab heute den Abschluss seiner Series-D-Finanzierungsrunde bekannt. Unter der Führung von WestCap , einem Strategie- und Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 6 Milliarden US-Dollar, wurden für Preply 150 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln gesichert. Goldman Sachs International fungierte bei dieser Transaktion als alleiniger Platzierungsagent. Die jüngste Finanzierungsrunde bewertet das Unternehmen mit 1,2 Milliarden US-Dollar und stellt einen bedeutenden Meilenstein in Preplys Mission dar, Menschen auf der ganzen Welt eine effektive Lernumgebung zugänglich zu machen. Als Pionier im Bereich des Online-Sprachenlernens verbindet Preply mehr als 100 000 Lehrkräfte mit Lernenden in 180 Ländern und bietet Einzelunterricht in mehr als 90 Sprachen. Die Preply-Plattform basiert auf einer einzigartigen Kombination aus menschlicher Leitung und einem KI-gestützten Unterrichts-Copiloten - mit dem Ziel, das Lernen neu zu definieren, um langfristige Fortschritte durch hochwertigen, flexiblen und individuell angepassten Unterricht zu ermöglichen. Die Series-D-Finanzierungsrunde von Preply findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem laut der globalen Bildungsdatenplattform HolonIQ schätzungsweise 1,8 Milliarden Menschen - also etwa jeder vierte Mensch weltweit - aktiv daran arbeiten, eine Fremdsprache zu erlernen. Schätzungen zufolge wird der weltweite Direct-to-Consumer-Markt für Sprachunterricht bis 2035 ein Volumen von 227 Milliarden US-Dollar erreichen. In den letzten fünf Jahren verzeichnete er bereits ein 3-faches Wachstum , und langfristige Prognosen deuten auf ein anhaltendes, exponentielles Wachstum in den kommenden Jahren hin. Seit der Series-C-Finanzierungsrunde hat Preply die Anzahl der buchbaren Lehrkräfte mehr als verdreifacht und sein Angebot um über 40 neue Sprachen erweitert. In den letzten zwölf Monaten hat das Unternehmen sein EBITDA weiter verbessert und auf einen positiven Wert gebracht. Mit diesem Kapital und der Unterstützung neuer und bestehender Investoren, darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und Horizon Capital, wird Preply sein Engagement für die Bereitstellung des weltweit größten Angebots an personalisiertem Lernen verstärken. Das Unternehmen plant, seine KI- und Datenkapazitäten weiterzuentwickeln sowie seine Produkt- und Entwicklungsteams zu vergrößern, um das Plattform-Erlebnis zu verbessern, und gleichzeitig sein globales Wachstum zu beschleunigen, um mehr Lernende und Lehrkräfte auf der ganzen Welt zu erreichen und damit das traditionelle Bildungssystem neu zu gestalten. Das WestCap-Team, das über umfangreiche Erfahrung im Aufbau und der Skalierung globaler Marktplätze wie Airbnb und StubHub verfügt, wird Preply dabei unterstützen, seine weltweite Präsenz weiter auszubauen. "Wir schätzen uns sehr glücklich und empfinden eine große Verantwortung dafür, die Art und Weise zu gestalten, wie Menschen in Zukunft lernen werden", erklärt Kirill Bigai, Mitbegründer und CEO von Preply. "Schon heute verbinden wir Menschen mit den weltweit besten Lehrkräften, unterstützt durch künstliche Intelligenz, und erreichen damit eine Lerneffizienz, die bisher nicht möglich war. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Team von WestCap, das über umfassende Erfahrung in der Unterstützung von Gründern und beim Aufbau von Marken globaler Bedeutung verfügt. Diese Investition wird uns helfen, weiterhin Innovationen an der Schnittstelle zwischen menschlichem Unterrichten und KI zu entwickeln und Menschen weltweit Möglichkeiten zu bieten, sich zu vernetzen, Zugehörigkeit zu erfahren, erfolgreich zu sein und letztendlich in ihrem Leben voranzukommen - unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich befinden." Während andere Lernplattformen zunehmend auf Automatisierung vertrauen, setzt Preply weiterhin auf den menschlichen Faktor und nutzt KI, um Lehrkräfte mittels des Unterrichts-Copiloten zu unterstützen. Die von Preply in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Forschungsorganisation LeanLab Education durchgeführte Effizienz-Studie 2025 ergab, dass 96 % der Lernenden das Lernen mit einer menschlichen Lehrkraft und echte Konversation als wesentlich für ihren Fortschritt betrachten, während 97 % angaben, dass diese Interaktionen entscheidend für die Stärkung ihres Selbstvertrauens seien. Die Studie ergab außerdem, dass Preply-Lernende bis zu dreimal schneller Fortschritte erzielten als der Durchschnitt. Jeder dritte konnte das Sprachniveau in nur 12 Wochen um ein ganzes GER-Niveau anheben. Das zeigt, dass menschliche Leitung nach wie vor ein wichtiger Faktor für motivationsgesteuertes Lernen ist und in Kombination mit KI noch verstärkt werden kann, wie beispielsweise durch den Unterrichts-Copiloten von Preply, der den Fortschritt verfolgt, Erkenntnisse liefert und administrative Aufgaben automatisiert, sodass sich Lehrkräfte auf den Unterricht konzentrieren können und Lernende ihre Ziele schneller erreichen. "Preply setzt neue Maßstäbe für personalisierte Bildung, und die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt", erklärt Allen Mask, Partner bei WestCap und ehemaliger Senior Executive bei Airbnb, der dem Vorstand von Preply beitritt. "Daten zeigen, dass Lernende besonders gut vorankommen, wenn menschenzentrierter Unterricht durch Technologie unterstützt wird, und in der zunehmend vernetzten Welt von heute besteht ein echter Bedarf, den Zugang zu hochwertigem Lernen auf moderne und effektive Weise zu demokratisieren. Preply verfügt über ein marktführendes Produkt, ein erfahrenes Führungsteam und die Vision, globale Kommunikation zu gestalten." Mit dieser jüngsten Finanzierungsrunde beläuft sich die Gesamtfinanzierung von Preply bis heute auf rund 299 Millionen US-Dollar, was das langfristige Vertrauen der Investoren in die Mission und den Wachstumskurs des Unternehmens unterstreicht. Mit anhaltender Dynamik auf dem globalen Markt ist Preply gut positioniert, seinen Einfluss auszuweiten, auf seinen nachweisbaren Lernerfolgen aufzubauen und sich weiter als Marktführer im Bereich des von Menschen angeleiteten, KI-gestützten Lernens zu etablieren. Weitere Informationen unter Preply.com . ÜBER PREPLY

Preply gestaltet die Zukunft des Lernens mit einer von Menschen angeleiteten, KI-gestützten Sprachlernplattform. Mit einem globalen Netzwerk von mehr als 100 000 Lehrkräften, die über 90 Sprachen unterrichten, sind wir der Marktführer in dieser Kategorie und der größte Online-Marktplatz, der menschliche Lehrkräfte mit Lernenden aus 180 Ländern zusammenbringt und sie mit KI-Tools unterstützt, um Fortschritte mit jeder Unterrichtseinheit zu ermöglichen. Unsere Mission ist es, transformative Lernerfahrungen zu schaffen, indem wir echte Fortschritte durch personalisiertes Lernen in einer motivierenden, hochwertigen Umgebung ermöglichen. Wir sehen uns in der Position, menschliches Lernen besser zu bedienen als jedes andere Unternehmen auf der Welt. ÜBER WESTCAP

WestCap ist ein Strategie- und Investmentunternehmen, das mit visionären Führungskräften zusammenarbeitet, um Firmen der nächsten Generation aufzubauen. Unser Team setzt sich aus erfahrenen Branchenführern und Unternehmern zusammen, die Firmen durch die wichtigsten Wachstumsphasen begleiten. Zu unseren Investitionen gehören Airbnb, StubHub, Klarna, Ipreo, Addepar, Hopper, iCapital und GoodLeap. Vertreten in New York, San Francisco und London. Weitere Informationen unter www.westcap.com . KONTAKT

Lauren Doyle

Global PR & Communications, Preply

Lauren Doyle

Global PR & Communications, Preply

Lauren.Doyle@preply.com



