Herrsching am Ammersee (ots) -Mit dem "Young Finance Award" kürt die Gesellschaft für Qualitätsprüfung herausragende Leistungen von Regionalbanken in Fragen der Beratungs- und Servicequalität, orientiert an den spezifischen Bedürfnissen junger Erwachsener. Die Ergebnisse zeigen ein grundlegendes Verständnis für die Aufgabe, führen den geprüften Banken aber auch individuelles Verbesserungspotenzial vor Augen.Die Deutschen gelten als Weltmeister im Sparen und allgemein als in Finanzfragen sicherheitsorientiert und engagiert. Trotzdem kämpfen Banken, als Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um Finanzgeschäfte geht, immer stärker mit der Herausforderung, ihr Angebot so zu gestalten und vor allen Dingen zu präsentieren, dass auch bei einer jungen Zielgruppe Interesse geweckt wird. Von Hause aus sind Girokonto, Bausparvertrag oder Hausratversicherung keine Produkte, die auf den ersten Blick mit "Sexappeal" für sich werben; nutzen Banken darüber hinaus eine über Jahrzehnte etablierte Tonalität, Kommunikations- und Beratungsmuster, die vorrangig an einem älteren, konservativen Publikum orientiert sind, agieren sie schnell an der Zielgruppe junge Erwachsene vorbei. Genau diese müssen Banken jedoch für sich gewinnen, wollen sie langfristig wettbewerbsfähig bleiben und sich gegen moderne, digitale Fintechs oder auch Neobanken behaupten.Neue Besen kehren gut - der Bankentest "NextGen Bank 2026" als neue PerspektiveMit ihren Bankentests hat sich die Gesellschaft für Qualitätsprüfung der Aufgabe verschrieben, die Service- und Beratungsqualität von Regionalbanken in unterschiedlichen Leistungsbereichen praxisorientiert auf die Probe zu stellen und zu bewerten. Im Ergebnis liefern die Bankentests "BESTE BANK vor Ort", "SEHR GUT in der Baufinanzierung" und auch der Private Banking-Test "Exzellente Beratungsqualität" Verbrauchern eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Suche nach dem geeigneten Partner für die individuellen Finanzgeschäfte. Darüber hinaus bietet die objektive Einschätzung der erbrachten Leistung den geprüften Banken ein wertvolles Feedback zu bereits unternommenen Anstrengungen, Ansporn diese fortzusetzen oder Anlass konkreten Nachholbedarf zu erkennen und Versäumnisse auszugleichen.Der neue Bankentest im Rahmen des "Young Finance Awards", den die Gesellschaft für Qualitätsprüfung 2026 erstmals präsentiert, knüpft nahtlos an diese Philosophie an. Trotzdem unterscheidet er sich erkennbar von den anderen Mitgliedern der Testfamilie.Touchpoints als Schlüssel der ZielgruppenorientierungIm Bankentest "NextGen Bank 2026" untersucht die Gesellschaft für Qualitätsprüfung die Service- und Beratungsleistung von Regionalbanken in Bezug auf das Kundensegment junge Erwachsene. Um dieser Fragestellung gerecht zu werden, wurde das in den etablierten Tests bewährte Testverfahren angepasst. Hiermit betont der neue Bankentest seinen Testschwerpunkt: "Die Betrachtung des Angebots mit den Augen junger Erwachsener". Trotzdem nutzt der neue Bankentest die Erfahrungen aus den Tests der vergangenen Jahre. So bilden die Erkenntnisse zu den Wünschen, Anforderungen, Bedürfnissen und Voraussetzungen der Zielgruppe aus der ganz aktuellen "NextGen Studie 2026" die Grundlage, um mit dem neuen Test die richtigen Fragen zu stellen. Übernommen wurde auch der aus den anderen Tests bekannte Digital-Check, mit dem auch der Bankentest "NextGen Bank 2026" die Websites der geprüften Banken auf Herz und Nieren prüft.Neben der Frage, welche Informationen und Services nutzerfreundlich auf der Banken-Website zu finden sind, prüft der Bankentest "NextGen Bank 2026", ob junge Erwachsene ein auf ihre spezifischen Bedürfnisse angepasstes Angebot vorfinden, das demonstriert, dass die Bank die Herausforderungen der verschiedenen Lebensereignisse kennt, bei denen Finanzprodukte einen Beitrag zu Sicherheit und Lebensqualität leisten können. Wo die anderen Bankentests konkrete Beratungsgespräche vor Ort bewerten, prüft dieser Bankentest exemplarisch mehrere verschiedene Chat-Dialoge, die der jungen Zielgruppe ein niedrigschwelliges Beratungsangebot versprechen.Als Begutachtung der Service- und Beratungsleistung sowie der Kommunikation aus dem Blickwinkel junger Erwachsener legt der Bankentest im Rahmen des "Young Finance Awards" einen besonderen Schwerpunkt auf die Einbindung der sozialen Medien in die Kommunikationsstrategie der getesteten Banken. Dabei deckt der Test eine große Bandbreite und damit unterschiedliche Altersgruppen und Gesellschaftsschichten ab. Von LinkedIn, dem Business-Netzwerk über Instagram als schnelles, lebendiges und vorwiegend visuell geprägtes Medium bis zu Facebook, YouTube und TikTok deckt der Test alle für die Generation relevanten Kanäle ab und prüft, inwieweit die Banken ihre Bedeutung erkannt haben und ihr Potenzial konsequent und konsistent nutzen.And the winner is ...Die Ergebnisse des Bankentest "NextGen Bank 2026" zeichnen ein differenziertes Bild der Fortschritte, die deutsche Regionalbanken in den letzten Jahren im Umgang mit der neuen Zielgruppe junger Erwachsener gemacht haben. Viele Banken zeigen bereits beim Besuch ihrer Websites, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht und Strategien zur Ansprache der Zielgruppe entwickelt haben. Das Online-Angebot umfasst speziell auf junge Erwachsene zugeschnittene Informationen, digitale Serviceangebote und spezifische Tools. Ähnlich verhält es sich bei der Frage nach der Social-Media-Präsenz der Banken im Test. Die besten unter den "NextGen Banken" sind in den relevanten Medien präsent und bedienen ihre Social-Media-Profile regelmäßig mit relevanten Inhalten und bieten auch spezielle Informations- und Bildungsangebote zum Thema "Finanzen" für die jungen Erwachsenen an.Die Kandidaten im Test, die über alle Kategorien hinweg insgesamt Bestleistungen erbracht haben, wurden mit dem "Young Finance Award 2026" ausgezeichnet und dürfen sich der Zielgruppe als "NextGen Bank" präsentieren. Für alle anderen ist die Studie Ansporn, bis zum Test im nächsten Jahr weitere Anstrengungen zu unternehmen, ihr Angebot für die Zielgruppe attraktiv zu gestalten und zu präsentieren.Die detaillierten Ergebnisse des Bankentest "NextGen Bank 2026" sind ab sofort online auf der Website der Gesellschaft für Qualitätsprüfung abrufbar.Unter dem Leitgedanken "NextGen-Bank-Analyse mit klar definierten Qualitätskriterien für zukunftsorientierte Banken" haben wir die 100 größten Genossenschaftsbanken und die 100 größten Sparkassen getestet. Ergänzt wurde die Auswahl um jene Institute, die in diesem Jahr bereits mit dem Prädikat "BESTE BANK vor Ort" ausgezeichnet wurden.Ergebnisse für das Jahr 2026Nach den 236 analysierten Instituten erhielten 131 Regionalbanken die Gesamtnote besser als 2,0. Diese Institute gelten als herausragende Dienstleister im Bereich "NextGen Banking" und erhalten das Prädikat "Exzellente NextGen Bank 2026".Diese Anbieter bzw. deren Ergebnisse werden in den folgenden Regionen veröffentlicht. Dabei ist der (Haupt-) Sitz des jeweiligen Kreditinstituts relevant.Die Ergebnisse gliedern sich nach Bundesländern bzw. Regionen:- Baden-Württemberg - 33 Top-Anbieter- Bayern - 24 Top-Anbieter- Region Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) - 20 Top-Anbieter- Niedersachsen - 8 Top-Anbieter- Region Nord (Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen) - 9 Top-Anbieter- Nordrhein-Westfalen - 30 Top-Anbieter- Region Ost (inkl. Berlin, neue Bundesländer) - 7 Top-AnbieterDie Sortierung erfolgt nach der Endnote bzw. bei gleicher Note ist die Sortierung zufällig, da es sich bei dem Prädikat "NextGen Bank 2026" - in der Darstellung je Region - nicht um ein "klassisches Ranking" handelt.Deshalb sind die Top-Anbieter je Bundesland bzw. Region mit einer fortlaufenden Nummerierung dargestellt.Aktuelle ErgebnisseAuf derLandingpage "Young Finance Award" (https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/young-finance-award/) finden Sie bereits alle Beiträge, Interviews u.v.m. rund um den Bankentest "Exzellente NextGen Banken 2026".Die aktuellen Ergebnisse (je Bundesland bzw. Region) finden Sie bereits hier.Pressekontakt:Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHKai FürdererMitglied der Geschäftsleitungmobil: 0171/76 09 162phone: 08152/39 616 97mail: kai.fuerderer@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.deBüro- bzw. Postadresse: Pilsenseestraße 29, 82211 Herrsching amAmmerseeOriginal-Content von: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121047/6201297