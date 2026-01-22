The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.01.2026
ISIN Name
DE000A14JYZ4 BAD.-WUERTT.LSA 16/26
US780082AD52 ROYAL BK CDA 16/26
DE000HLB2FF9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/16
CH0347082783 ZUERCHER KT.BK 17-26
FR0013076353 CREDIT AGRI. 16-26BMTN
XS1325645825 BNP PARIBAS 15/26 MTN
US04522KAD81 AIIB 21/26
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY 16/26 MTN
DE000NLB3PN2 NORDLB 21/26
DE000SLB1531 LDSBK.SAAR PF.R.153
XS2488807244 KOOKMIN BNK 22/26 MTN
USY4949FAF28 KOR S. PWR 21/26 REGS
