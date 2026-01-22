Bern (ots) -Ab dem 1. März 2026 ist Mathias Moser neuer Geschäftsführer des Schweizer Casino Verbandes. Er folgt auf Marc Friedrich, der nach 19 Jahren in Pension geht.Mathias Moser verfügt über umfassende Erfahrung und Kenntnisse in der Casinobranche, insbesondere in den Bereichen Compliance, Spielerschutz und Geldwäschebekämpfung. Er ist seit sechs Jahren in der Geschäftsleitung des Grand Casinos Bern tätig. Er hat einen Master in Wirtschaftsrecht und schliesst einen Executive MBA Universität Bern - Rochester N.Y. im Juni 2026 ab und spricht fliessend Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.Der langjährige Geschäftsführer, Marc Friedrich, geht in Pension. Für einen nahtlosen Übergang steht er seinem Nachfolger in der Anfangsphase beratend zur Seite. Der Vorstand des SCV dankt Marc Friedrich herzlich für seine erfolgreiche Tätigkeit, sein grosses Engagement und seinen Beitrag zur Entwicklung der gesamten Schweizer Casinobranche.Über den Schweizer Casino VerbandDer Schweizer Casino Verband (SCV) vereint sämtliche Schweizer Spielbanken - landbasiert und online - und vertritt ihre Interessen gegenüber Politik, Behörden und der Öffentlichkeit. Der SCV setzt sich für klare und konsistente gesetzliche Regelungen ein. Er trägt wesentlich dazu bei, das Geldspiel in den legalen und kontrollierten Markt kanalisiert wird, so dass die Ziele des Geldspielgesetzes erreicht werden: Wirkungsvoller Spielerschutz, sichere Rahmenbedingungen und Einnahmen für AHV. Die Schweizer Casinos haben bisher über 8 Milliarden Franken an die AHV geleistet.Pressekontakt:Dr. Gerhard Pfister, Präsident SCV. Tel. 079 334 12 30Mathias Moser, neuer Geschäftsführer SCV, Tel. 079 411 26 20Original-Content von: Schweizer Casino Verband / Fédération Suisse des Casinos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003054/100937921