Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 22
[22.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.01.26
|LU2941599081
|28,820,470.00
|EUR
|0
|297,162,396.49
|10.3108
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.01.26
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,671,196.12
|10.4821
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.01.26
|LU2941599834
|959,532.00
|GBP
|15,000.0000
|9,801,634.04
|10.2150
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.01.26
|LU2994520851
|15,082,458.00
|USD
|0
|157,648,912.13
|10.4525
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.01.26
|LU2994520935
|1,398,578.00
|USD
|0
|14,144,630.31
|10.1136
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.01.26
|LU2994521073
|90,000.00
|USD
|0
|924,895.22
|10.2766
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.01.26
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|326,315.77
|10.0479
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.01.26
|LU2941599164
|122,824.00
|EUR
|10,000.0000
|1,234,383.93
|10.0500
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.01.26
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,697.86
|10.0349
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|21.01.26
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|466,027.40
|202.6206
