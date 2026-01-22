Seit Wochen ignorieren die Börsen das Chaos, das derzeit an vielen Orten des Planeten herrscht. Erst das Thema Zölle führte zu einem deutlichen Rücksetzer. Ein paar Gedanken zur aktuellen Lage - und eine klare Empfehlung für Anleger.Venezuela? Da war etwas! Ukraine? Ebenso! Taiwan? Aktuell nichts! Iran? Syrien? Israel? Grönland? Grönland! Das Tempo, mit dem der Fokus des Weltgeschehens derzeit von einem Krisenherd, von einem Thema, von einem Krieg zum nächsten springt, ist atemberaubend. Das Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
