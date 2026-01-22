Nachdem Donald Trump am Mittwochabend überraschend eine Einigung im Streit um Grönland verkündete, drehten die US-Börsen bereits deutlich ins Plus. Denn neue Zölle scheinen vom Tisch. Wer heute profitiert. Nach Versöhnung sah es in Davos gestern eigentlich nicht aus. In seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum holte Donald Trump am Nachmittag zum Rundumschlag aus, feierte seine Wirtschaftspolitik, ätzte gegen erneuerbare Energien in Europa - und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
