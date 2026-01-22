Berlin (ots) -Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hält die Solidarität der Europäer mit Grönland für essenziell. Dass US-Präsident Donald Trump in der Grönlandfrage eingelenkt habe, sei auf die Einigkeit der Europäer zurückzuführen, sagte Strack-Zimmermann am Donnerstag im rbb24 Inforadio."Die klare Haltung der Europäer, an der Seite der Dänen und Grönländer zu sein, ist mit Sicherheit in Washington angekommen", so Strack-Zimmermann. Das gelte auch für die Drohung der Europäischen Union, ebenfalls "Zölle aus der Tasche zu ziehen" und für die Tatsache, dass die Börse reagiert habe: "Man darf ja nicht vergessen, dass auch die Händler in den USA keine Lust auf einen Handelskrieg haben. Natürlich reagieren dann die Märkte - und auch das dürfte Trump klar gewesen sein."Trump hatte am Mittwoch seine Drohung zurückgenommen, im Streit über Grönland Strafzölle gegen europäische Staaten zu verhängen.Das vollständige Interview finden Sie hier: https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2026/01/22/strack-zimmermann-trump-groenland-weltwirtschaftsforum-davos.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/6201332