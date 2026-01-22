Wir blicken zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Mittwoch (21.01.2026) und ordnen zudem die Bewegung im EUR/USD sowie deren Auswirkungen auf Gold und Silber aus Sicht der Eurozone ein. Was erwartet Euch im Tagesrückblick? Goldpreisentwicklung in USD EUR/USD und Auswirkung auf Goldpreis Silberpreis in USD Gold-Silber-Ratio Kupferpreis in USD Dann schaun wir mal Der Goldpreis startete mit 4.760,42 USD in den Handelstag und zeigte sich im weiteren Verlauf erneut sehr fest. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin