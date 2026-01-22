Wenn Cathie Wood den Taschenrechner zückt, wird es astronomisch. In ihrem aktuellen "Big Ideas 2026"-Report skizziert Ark Invest ein Szenario, das selbst Krypto-Optimisten kurz innehalten lässt: Bitcoin soll bis zum Ende des Jahrzehnts zur globalen Basiswährung für Institutionen aufsteigen.Ark Invest bleibt ultrabullish. Während Kritiker noch über die Volatilität debattieren, sieht die Fondsgesellschaft den Bitcoin-Markt bis 2030 auf eine Marktkapitalisierung von rund 16 Billionen Dollar explodieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
