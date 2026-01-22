DJ MÄRKTE ASIEN/Grönland-Entspannung stützt - Kospi erstmals über 5.000

DOW JONES--Zeichen der Entspannung im Grönland-Streit haben am Donnerstag an den asiatischen Aktienmärkten für Gewinne gesorgt. US-Präsident Donald Trump hatte mitgeteilt, es sei ein Rahmenabkommen zu einer zukünftigen Vereinbarung über Grönland und die Arktis erzielt worden. Seine Drohung weiterer Zölle gegen europäische Länder zog Trump zurück. Besonders deutlich fiel das Plus in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 1,7 Prozent auf 53.689 Punkte aufwärts ging. Der Kospi in Seoul legte um 0,9 Prozent zu, nachdem er im Verlauf erstmals über die Marke von 5.000 Punkten gesprungen war. Kaum bewegt zeigten sich dagegen die chinesischen Börsen. In Schanghai erhöhte sich der Composite um 0,1 Prozent und in Hongkong zeigte sich der Hang-Seng-Index im späten Handel kaum verändert.

Die Grönland-Entwicklungen verdrängten in Tokio die jüngsten Zweifel darüber, wie die japanische Regierung höhere fiskalische Ausgaben finanzieren will. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf die am Freitag anstehende geldpolitische Entscheidung der Bank of Japan (BoJ) gewartet. Da allgemein damit gerechnet werde, dass die BoJ die Zinsen unverändert lasse, liege der Fokus auf der Pressekonferenz von Notenbankpräsident Kazuo Ueda, hieß es von Analysten. Im Dezember 2025 hatte die BoJ ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent angehoben - den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten. Leicht stützend wirkte auch, dass die japanischen Exporte im Dezember den vierten Monat in Folge gestiegen sind, auch wenn der Anstieg unter den Erwartungen blieb.

Der Kospi in Seoul hat am Berichtstag bei 5.020 Punkten erneut ein Rekordhoch markiert. Wiederum waren es die Technologie- und Auto-Werte, die den Index antrieben. Hier spekulierten Marktteilnehmer auf eine weiter steigende Nachfrage im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI), hieß es. Schwächere Wachstumsdaten für das vierte Quartal 2025 wurden in den Hintergrund gedrängt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel im Zeitraum von Oktober bis Dezember um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, während Analysten mit einem Wachstum um 0,2 Prozent gerechnet hatten. Der Anstieg im Jahresvergleich um 1,5 Prozent entsprach den Erwartungen.

Für die Aktien der Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix ging es in Seoul um 1,9 bzw. 2,0 Prozent nach oben. Hier stützten zusätzlich Berichte, wonach die beiden Konzerne planten, die Produktion einiger Speicherchips zu reduzieren, um die Preise und Gewinnmargen zu steigern.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 den Handel mit einem Plus von 0,7 Prozent. Die Papiere von South32 stiegen nach soliden Produktionsdaten um 5,3 Prozent. Die Aktien von Rio Tinto verbesserten sich um weitere 0,8 Prozent. Der Rohstoffkonzern hatte am Vortag mit einem sehr starken Jahresabschluss 2025 überzeugt. BHP verloren dagegen 0,8 Prozent. Die steigenden Kosten des kanadischen Kali-Projekts hatten im Wochenverlauf ein operativ starkes Quartal für BHP getrübt.

Der australische Dollar markierte gegenüber dem US-Dollar den höchsten Stand seit Oktober 2024, da Händler die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Februar nunmehr bei 60 und nicht mehr bei 30 Prozent sehen. Auslöser waren außergewöhnlich starke Arbeitsmarktdaten für Dezember. Die Arbeitslosenquote in Australien ist im Dezember auf 4,1 Prozent von 4,3 Prozent im November gesunken.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.848,70 +0,7% +1,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 53.688,89 +1,7% +5,3% 07:00 Kospi (Seoul) 4.952,53 +0,9% +17,5% 07:30 Shanghai-Comp. 4.122,58 +0,1% +3,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.577,05 -0,0% +3,4% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:23 % YTD EUR/USD 1,1686 0,0 1,1686 1,1722 -0,2% EUR/JPY 185,66 0,4 184,99 185,24 +0,7% EUR/GBP 0,8704 0,0 0,8700 0,8718 -0,0% GBP/USD 1,3427 -0,0 1,3431 1,3446 -0,2% USD/JPY 158,87 0,4 158,31 158,03 +0,9% USD/KRW 1.469,19 0,2 1.466,33 1.469,08 +2,6% USD/CNY 6,9970 -0,0 6,9990 6,9988 -0,4% USD/CNH 6,9586 -0,0 6,9591 6,9601 -0,3% USD/HKD 7,7970 -0,0 7,7971 7,7968 +0,2% AUD/USD 0,6811 0,8 0,6758 0,6753 +0,9% NZD/USD 0,5859 0,3 0,5842 0,5851 +1,2% BTC/USD 89.907,70 0,2 89.744,50 89.548,90 +1,0% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,36 60,62 -0,4% -0,26 +4,6% Brent/ICE 65,16 65,24 -0,1% -0,08 +5,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.837,02 4.831,30 +0,1% +5,72 +10,3% Silber 94,29 93,1075 +1,3% +1,19 +32,7% Platin 2.120,57 2.127,32 -0,3% -6,75 +20,1% Kupfer 5,81 5,77 +0,7% +0,04 +1,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

