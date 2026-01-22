BÖRSE AKTUELL: US-Futures freundlich nach Trump-News - Asien mit Rekorden, Gold leicht schwächer (22.01.26)

Die Börse aktuell zeigt sich zum Start in den Handel leicht positiv: US-Index-Futures notieren weiter im Plus, nachdem Donald Trump in sozialen Medien erklärte, dass innerhalb der NATO ein Rahmenwerk zu Grönland sowie umfassenderen Arktis-Themen erreicht worden sei. Zusätzlich strich der US-Präsident geplante Zölle auf ausgewählte europäische Länder. Der Nasdaq und der S&P 500 legen jeweils um rund +0,05% zu.

Ein weiteres wichtiges Thema im Marktbericht Börse ist die US-Notenbank: Der Supreme Court dürfte Trumps Antrag auf eine sofortige Absetzung von Lisa Cook aus dem Board of Governors der Federal Reserve ablehnen. Mehrere Richter verwiesen dabei auf die Unabhängigkeit der Zentralbank und mögliche negative wirtschaftliche Folgen.

Asien: KOSPI auf Rekord - KI-Aktien treiben, SoftBank stark

Die asiatischen Märkte tendieren überwiegend fester, gestützt durch die Erholung der Wall-Street-Futures und eine bessere Risikostimmung nach nachlassenden Spannungen zwischen den USA und Grönland. Südkorea sticht heraus: Der KOSPI (+0,6%) markierte ein neues Rekordhoch, getragen von KI-bezogenen Werten wie Samsung und SK Hynix (jeweils ca. +2%).

Auch Japan profitiert von KI-Optimismus: SoftBank gewinnt rund +11%. Der JP225 steigt um weitere +0,8% - im Fokus steht zudem die morgige Zinsentscheidung der Bank of Japan.

Australien: Arbeitsmarkt stärker als erwartet - hawkisher Ausblick möglich

Australische Arbeitsmarktdaten fielen über den Erwartungen aus, vermutlich unterstützt durch saisonale Effekte wie erhöhte Nachfrage rund um Feiertage. Im Dezember stieg die Beschäftigung um +65,2k (Prognose: +28,3k), während der Novemberwert von -21,3k auf -28,7k nach unten revidiert wurde. Die Arbeitslosenquote sank von 4,3% auf 4,1% - ein Signal für einen engeren Arbeitsmarkt.

Japan: Handelsdefizit deutlich kleiner - Exporte auf Rekordniveau

Japans Handelsdefizit verringerte sich 2025 um rund 52% auf ¥2,65 Billionen. Haupttreiber waren Rekordexporte, insbesondere durch Lieferungen von Halbleitern und Elektronik in andere asiatische Länder. Gleichzeitig weiteten sich Defizite gegenüber Europa und China aus...

