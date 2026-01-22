Dollar Tree - DLTR: US-Discounter mit Bullenflagge zum 20er-EMA!

Preisschwelle jetzt bei 1.25 USD!

Kursziel für Dollar-Tree-Aktie (DLTR) nach Measured-Move-Methode bei 152.50 USD. Geschäftsmodell bleibt wg. Inflationsdruck weiter attraktiv!

Dollar Tree (DLTR) - ISIN US2567461080

Rückblick: Nach dem Tief im vergangenen Oktober hat sich die Dollar-Tree-Aktie bald wieder auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte zurückgekämpft und orientierte sich dann lange am 20er-EMA. Nach einem Pullback in Form einer Bullenflagge vom bisherigen Jahreshoch befindet sich das Wertpapier knapp oberhalb der grünen Linie. Die Hammerkerze vom gestrigen Mittwoch darf bullisch interpretiert werden.

Dollar-Tree-Aktie: Chart vom 21.01.2026, Kürzel: DLTR Kurs: 132.94 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sobald Dollar Tree über dem Hoch der Mittwochkerze notiert, könnten Trader auf den nächsten Move aufspringen. Das Kursziel nach Measured Move liegt bei circa 152.50 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Die Entwicklung der fundamentalen Kennzahlen ist durchweg positiv. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Discount-Branche mit engen Margen arbeitet. Schon kleine Veränderungen bei Kosten, Einkaufspreisen oder der Konsumnachfrage können daher überproportionale Auswirkungen auf die Profitabilität haben. In der Folge reagiert der Aktienkurs sensibel auf externe Einflüsse und bleibt entsprechend anfällig für kurzfristige Schwankungen. Daher sollten risikobewusste Trader die Dollar-Tree-Aktie nicht allzuweit unter das Tief vom gestrigen Mittwoch fallen lassen.

Meinung

Dollar Tree hat sich vom legendären Ein-Dollar-Laden verabschiedet und sein Geschäftsmodell grundlegend umgebaut. Statt starrer Einheitspreise setzt der US-Discounter heute auf ein flexibles Preissystem, bei dem der frühere Dollar inzwischen 1.25 USD kostet - und viele Artikel bewusst darüber liegen. Der Grund ist banal: Inflation, höhere Transportkosten und steigende Löhne haben das alte Modell wirtschaftlich erledigt. Mit variablen Preisen kann Dollar Tree bessere Margen erzielen und gleichzeitig ein breiteres Sortiment anbieten. Neben klassischen Billigartikeln finden Kunden nun auch größere Verpackungen, Markenprodukte und höherwertige Waren, etwa im Tiefkühl- oder Haushaltsbereich. Das Unternehmen bleibt trotzdem ein Hard-Discounter: kleine Filialen, einfache Ladengestaltung, stark standardisierte Abläufe und ein klarer Fokus auf schnelle Kaufentscheidungen ohne Schnickschnack. Genau diese Schlichtheit hält die Kosten niedrig und sorgt dafür, dass die Preise trotz Ausweitung des Sortiments konkurrenzfähig bleiben. Strategisch positioniert sich Dollar Tree zwischen extremem Billiganbieter und klassischem Discounter. Im Vergleich zu Wettbewerbern wie Dollar General oder Walmart setzt das Unternehmen weniger auf riesige Auswahl, sondern auf klare Preislogik und unkompliziertes Einkaufen. Ergänzt wird das stationäre Geschäft vorsichtig durch digitale Angebote, auch wenn Onlinehandel im Niedrigpreissegment bekanntermaßen kein Goldesel ist. Unterm Strich hat Dollar Tree akzeptiert, dass der Ein-Dollar-Traum tot ist - und daraus ein pragmatisches neues Modell gebaut. Weniger Nostalgie, mehr Realität. Und genau das hält den Laden am Laufen. Zusammen mit dem Chartbild und dem anhaltenden Inflationsdruck bei Grundnahrungsmitteln kommen wir zu einer bullischen Einschätzung.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 26.44 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 369.446 Millionen USD

Meine Meinung zu Dollar Tree ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/dollar-tree-inc-wie-der-1-25-dollar-discounter-sein-geschaeftsmodell-neu/68507284

Veröffentlichungsdatum: 22.01.2026

Autor: Thomas Canali

