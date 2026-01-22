Der Goldpreis steigt angesichts der wachsenden geopolitischen Unsicherheit und Goldman Sachs glaubt, dass das so weitergehen könnte. In einer neuen Studie haben die Experten das Kursziel massiv angehoben. Goldman Sachs optimistisch In einer neuen Studie der Investmentbank Goldman Sachs haben die Experten ihr Jahresendziel für den Goldpreis um mehr als 10% angehoben. Konkret erwarten die Experten Daan Struyven und Lina Thomas einen Kurs von 5.400 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
