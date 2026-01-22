DJ EUREX/Gewinnmitnahmen nach Erleichterungsrally im DAX-Future
DOW JONES--Gewinnmitnahmen drücken am Donnerstagmorgen die DAX-Futures. Mit der kräftigen Erholungsrally vom Vorabend hatte sich der Kassa-DAX an die 24.900er-Marke herangeschoben. Sie gilt nun als starker Widerstandsbereich. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 72 auf 24.909 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.056 und das -tief bei 24.885 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.932 Kontrakte.
January 22, 2026 02:45 ET (07:45 GMT)
